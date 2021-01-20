نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم في أبشر للتوظيف على وظائف مكافحة المخدرات للنساء والشروط والرواتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية عبر بوابة أبشر للتوظيف بفتح باب التقديم على رتبة جندي للنساء، وسيتم استقبال جميع طلبات المتقدمات من السعوديات اللاتي يرغبن في التقدم على رتبة “جندي” ابتداءً من صباح اليوم الأحد الموافق 4/6/1442 هـ وحتى يوم الخميس الموافق 8/6/1442 هـ، ويتوقف قبول المتقدمة على استيفائها لجميع شروط التعيين التي أعلنتها الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية للشئون العسكرية، وسوف يتم توضيح هذه الشروط بالإضافة إلى شرح طريقة التقدم في السطور التالية.

شروط التعيين في وظيفة جندي في مكافحة المخدرات للنساء عبر أبشر للتوظيف

أعلنت وزارة الداخلية عن شروط التقديم في وظيفة رتبة جندي للنساء عبر الموقع الرسمي لأبشر توظيف وكانت كالتالي:

يجب أن تكون المتقدمة قد حصلت على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويتم تفضيل من لديها مؤهل أعلى.

أن تكون من أصل سعودي وسعودية المنشأ أيضاً، ويتم استثناء من تمت نشأتها مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج حدود المملكة.

يشترط في المتقدمة حسن السير والسلوك والسمعة وأن لا يكون قد تم الحكم عليها بالإدانة في أي جرائم مخلة بالشرف والأمانة.

أن تكون لدى المتقدمة هوية وطنية سارية الصلاحية وقت التقديم.

أن يكون هناك تناسب بين طول المتقدمة ووزنها طبقاً للائحة الطبية.

ألا يكون قد سبق تعيين المتقدمة على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو تم إنهاء خدماتها من المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سبب كان وألا تكون موظفة في أي من الجهات الحكومية.

أن لا تكون متزوجة من أي مواطن غير سعودي الجنسية.

أن تجتاز بنجاح كافة الإجراءات وجميع اختبارات القبول.

أن يتوفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع وجوب مصادقة المؤهل العلمي والفني من جانب جهات الاختصاص.

ويتوجب على جميع المتقدمات تعبئة جميع الحقول المطلوبة بدقة متناهية، وقد أكدت الإدارة على أنها سوف تستبعد كل من تجد لديها اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

طريقة التقديم على وظائف مكافحة المخدرات للنساء

كتابة أبشر للتوظيف في محرك البحث جوجل.

قومي بالدخول إلى منصة أبشر عبر الموقع الرسمي من النتائج الظاهرة في محرك البحث.

أو يمكن الاتجاه مباشرة إلى رابط موقع أبشر للتوظيف.

قومي بالنقر على أيقونة الوظائف المتاحة لبدء التقديم.



في الصفحة الموضحة بالصورة قومي باختيار جندي نساء.



عقب النقر على هذه الأيقونة سوف يتم تحويلك إلى صفحة أخرى تحتوي على بيانات الوظيفة من حيث نوعية الوظيفة ووصفها والقطاع التابعة له وتاريخ بدء التقدم إلى الوظيفة وكذلك تاريخ انتهاء التقديم بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى الموضحة بالصورة أدناه:



قومي بوضع علامة في المربع الخاص بالموافقة على كافة شروط الوظيفة وقواعدها ثم اختاري تقديم الطلب، وسوف يتم تحويلك إلى صفحة تعبئة البيانات.



عليكِ تعبئة كافة البيانات المطلوبة في النموذج وهي رقم الهوية الخاص بكِ وتاريخ ميلادك والجنس والحالة الاجتماعية بالإضافة إلى رقم هوية الأب، ثم قومي بالنقر على أيقونة موافق، وبذلك تكوني قد أنهيتي جميع الإجراءات الخاصة بالتقدم على وظيفة جندي للنساء.

سلم رواتب مكافحة المخدرات للنساء 1442 هـ

رواتب مكافحة المخدرات للنساء أمر يشغل بال كل من تقدمت للتعين في وظيفة جندي، فقد أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية صباح أمس الأحد عن بدء التسجيل للنساء في رتبة جندي، وتسابقت الراغبات لتعبئة البيانات وتقديم المستندات المطلوبة للحصول على الوظيفة، كما أعلنت الإدارة عن آخر موعد للتسجيل يوم الخميس الموافق 21 يناير 2021، ويتضمن الجدول التالي سلم الرواتب بداية من رتبة جندي وحتى لواء.

يوضح الجدول بالأعلى سلم الدرجات بداية من الدرجة الأولى وحتى الخامسة عشر لكافة الرتب لسلم درجات الأفراد والضباط، حيث تضمن سلم درجات الأفراد رواتب الرتب التالية ( جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب، رقيب أول، ورئيس رقباء).

كما شملت رواتب الضباط الرتب التالية ( ملازم، ملازم أول، نقيب، رائد، مقدم، عقيد، عميد، ولواء).