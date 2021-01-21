نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف النيابة العامة 1442 عبر جدارة .. “اعرف” الشروط الكاملة ورابط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف النيابة العامة 1442 عبر جدارة من أبرز الخدمات التى يبحث عنها المواطنين لاسيما الشباب من أبناء المملكة العربية السعودية بعد أن أعلنت النيابة العامة السعودية عنن شروط التقديم، معلنة موعيد التقديم في وظائف النيابة العامة 1442 على جدارة لتكون هناك فرصة كفاية أمام الراغبين، كما لايتطلب الأمر سوا متابعة شروط وظائف النيابة العامة 1442 وفي حالة أن كانت الشروط مناسبة لهم يتوجهون إلى موقع جداره لملء الاستمارة وانتظار موعد إعلان النتائج.

وظائف النيابة العامة 1442 عبر جدارة

وفرت النيابة العامة 1442 عدد 671 وظيفة إدارية خالية تشمل الرجال والنساء بمختلف المؤهلات العالمية، من أجل تحسين ظروف المعيشة ومساعدو الخريجين والخريجات على إيجاد فرص عمل مناسبة لقدراتهم العلمية بمرتبات مرموقة على أن يكون التقديم في وظائف النيابة العامة 1442 عبر موقع جدارة الإلكتروني من أجل التيسير عليهم.

شروط التقديم على وظائف النيابة العامة 1442

حددت النيابة العامة السعودية شروط التقديم على وظائف النيابة العامة 1442 على النحو التالي:

توفير الوظائف لخريجي وخريجات الدبل ومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، بناء على ما تضمنه دليل الوظائف.

شمل الإعلان خريجي وخريجات درجة البكالوريوس بمختلف التخصصات.

يشترط قبول خريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية والحاصلين على درجة الماجستير.

تكون الأولوية في الترشيح للقبول للتخصصات غير التربوية ثم التربوية.

يشترط حضور المتقدم الاختبار المهني (القدرات المعرفية) المحدد لكافة الجامعيين على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.

لابد من توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على الشهادات من خارج المملكة.

رابط التقديم على وظائف النيابة العامة 1442 عبر جدارة

يتمكن المواطنون في مختلف مدن المملكة العربية السعودية من التقديم على وظائف النيابة العامة 1442 على موقع جدارة

موعد التقديم في وظائف النيابة العامة 1442

من المحدد أن يبدأ التقديم على الوظائف يوم الأحد بتاريخ 1442/06/04هـ الموافق 2021/01/17م الساعة التاسعة (صباحاً)، ويكون آخر موعد للتقديم يوم السبت بتاريخ 1442/06/10هـ الموافق 2021/01/23م الساعة 11 (مساءً).

تحديث:

ومن ضمن وظائف النيابة العامة للنساء 2021، كان إعلان للنيابة العامة السعودية، طرحت من خلاله (132) وظيفة شاغرة للنساء، وذلك من أجل إدخال العنصر النسائي في النيابة العامة، كما أنها قامت بتوفير رابط تستطيع من خلاله المواطنة بالإطلاع على قائمة الوظائف، وأشارت إلى أنه سوف يتم تعيين كافة المتقدمات من النساء في فروع النيابة العامة بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية.