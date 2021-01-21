نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1442 بعد إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1442، معاشات الضمان الاجتماعي هي الشغل الشاغل لعدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية ممن ينطبق عليهم شروط الحصول على راتب الضمان الاجتماعي الجديد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تسعي الحكومة السعودية على مساعدة الطبقات والأسر المحتاجة بتوفير المبالغ المالية لهم لرفع أعباء الحياة المتزايدة، وذلك من خلال أوجه الدعم المتعددة ومنها معاشات وراتب الضمان الاجتماعي الجديد.

الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1442:-

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها قامت بإيداع مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الأخرة في حسابات المستفيدين والمستفيدات من معاشات الضمان الاجتماعي، ويمكن الاستعلام عبر الخطوات التالية:-

الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

قم باختيار وكالة الضمان ومنها اختر الاستعلام عن الطلب.

قم بإدخال رقم السجل المدني ثم رقم الطلب ورمز التحقق.

قم بالضغط على عرض.

وزارة الموارد البشرية توضح تفاصيل معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادي الأخرة 1442:-

أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن الوزارة قامت بإيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر يناير 2021 بشكل مباشر في حسابات المستفيدين البنكية، حيث بلغت المبالغ المودعة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية لحساب معاشات الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين نحو 1704496413 ريال سعودي منها 1.410138.301 ريال للمعاشات، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء 191.692.200 ريال سعودي، ونحو 102.665.912 ريال سعودي للقيام بسداد جزء من قيمة فاتورة الكهرباء.

وأضافت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن تلك المبالغ تم إيداعها بشكل مباشر في الحسابات البنكية من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ممن ينطبق عليهم شروط الحصول على معاشات الضمان الاجتماعي.

الفئات المستحقة لصرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد :-

الأفراد الغير قادرين على العمل بسبب المرض أو العجز.

ممن ليس لديهم مصدر رزق.

المرأة التي غاب عنها زوجها والمطلقة.

ممن تجاوز سن التقاعد من الرجال أو النساء.

معايير صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد:-

تبلغ قيمة رواتب الضمان الاجتماعي التي يتم إيداعها في حسابات المستفيدين بشكل مباشر وذلك كما يلي:-