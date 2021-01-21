طريقة التقديم على قرض العمل الحر نفاذ بنك التنمية الاجتماعية 60 ألف ريال مدعوم للفئات الأشد احتياجا

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عمر شويل - جدة أعلن بنك التنمية الاجتماعية التقديم على قرض العمل الحر نفاذ للعاطلين عن العمل والموظفين الذين يتقاضون رواتب قليلة ويحتاجون إلى تحسين الحالة المعيشية أو عمل مشروع خاص لرفع الماديات والعيش بصورة أفضل، جاءت فكرة تمويل العمل الحر قرض نفاذ بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين الذين تتكاثر عليهم أعباء الحياة بشكل كبير ممن فقد وظيفته أو لديه وظيفة راتبها لا يكفي أسرته…وغيرها من الظروف المعيشية الصعبة التي تواجه العديد من المواطنين بالمملكة مما يهم بنك التنمية الاجتماعي بهذه الفئات ويقدم حلول تمويلية كثيرة لكي تجمع المستهدفين لكل نوع، فيما لا ينسى أيضاً الأرامل والمطلقات وربات المنزل اللواتي بلا عمل، فمن حقهن الحصول على قروض تناسب احتياجهن مع تيسيرات في السداد بدون رسوم. شروط قرض العمل الحر نفاذ بنك التنمية الاجتماعية ألا يقل عمر المتقدم أو المتقدمة عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 عام.

على المتقدم ألا يكون مدين للبنك بقرض آخر.

مخصص للذين رواتبهم أقل من 14000 ريال سواء القطاع الحكومي أو الخاص، والأفضلية للعاطلين من الرجال والنساء.

بالنسبة للموظفين رجال أو نساء لابد من مضي سنة على تاريخ التعيين.

تقديم ضمانات للبنك. مميزات قرض العمل الحر نفاذ للعاطلين والموظفين من الرجال والنساء.

تحسين الشمول المالي للأفراد.

خفض نسبة البطالة والمساعدة على عمل مشروع.

تحسين الحياة المعيشية.

فترات السداد مرنة حتى 5 سنوات.

يوجد دعم خاص بالنسبة للفئات من العاطلين والمعاقين.

رسوم رمزية 3000 ريال سعودي تخصم من قيمة التمويل ككل عند الصرف.

يمكن الحصول على التمويل العيني وهو قرض سيارة بمبلغ 150 ألف ريال سعودي، ولابد من عدم وجود مخالفات مرورية أثناء التقديم على القرض. طريقة التقديم على قرض العمل الحر نفاذ بنك التنمية الاجتماعية تقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية من خلال بنك التنمية الاجتماعية نفاذ الموحد.

يتم فحص الأهلية من قبل النظام للمتقدم على قرض العمل الحر نفاذ.

استكمال النماذج والأوراق المطلوبة ثم رفعها على الموقع.

ثم تتم المعالجة والتحقق من قبل البنك، بعدها يتم التواصل معك عبر التواصل عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.

لتحديد موعد والذهاب إلى الفرع لـ إمضاء وتوثيق العقد ثم الصرف.

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