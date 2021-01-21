نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع المساعدات المقطوعة الاجتماعي للمستفيدين عند انتهاء المراجعة بوزارة العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدات المقطوعة الاجتماعي في السعودية من أهم القضايا الهامة التي ينتظرها المجتمع السعودي في شهر جمادي الأخر فينتظر المتقدمين للمساعدة المقطوعة أن يكون هناك خبر واضح عن موعد إيداع المساعدات المقطوعة بالمملكة العربية السعودية ولكن نريد توضيح أن وزارة العمل أو يطلق حاليا عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقوم باختيار المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي بالسعودية عن طريق متابعة ومراجعة كافة المتقدمين لطلب المساعدة المقطوعة في المملكة وعند انتهاء الإجراءات اللازمة يتم تحديد موعد إيداعها بالسعودية وأكدت الوزارة توفير موقعها لمعرفة المزيد من أنباء المساعدات المقطوعة بالمملكة العربية السعودية عن طريق رابط الاستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي لدى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة

شروط منح للمتقدمين مستحقات المساعدات المقطوعة بالمملكة العربية السعودية

تمنح المساعدات المقطوعة للمستفيدين بعد توفير الضوابط والاحكام المطلوبة من أجل إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي لذلك سوف نوضح لكم أهم الشروط الواجبة للحصول على المساعدة المقطوعة عام 1442 كما يلي

يشترط أن لا يزيد الدخل الشهري الثابت عن 2000 ريال سعودي عند قيام الرجال أو النساء بالتقديم في المساعدات المقطوعة

المستفاد من مقطوعة الضمان الاجتماعي المواطنين السعوديين والسعوديات فهو من أتاح لهم التقديم فيها

يتم إيداعها للمطلقات والأرامل والأسر الفقيرة ومحدودة الدخل الشهري وأسر السجناء عند توفير المستندات اللازمة والمطلوبة بعدم وجود دخل أو عائل لهم لصرف المساعدات المقطوعة

يتطلب أن يكون عمر المتقدم من المساعدات المقطوعة من 35 عام

أقامة دائمة في السعودية على الأقل عام كامل

لا يقبل المساعدات المقطوعة لكل من يمتلك سجل تجاري أو يمتلك عقارات أو يمتلك أراضي داخل المملكة العربية السعودية

رابط وكيفية الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم السجل المدني لشهر جمادي الأخر في عام 1442