نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أليوم أخر موعد في التسجيل على وظائف المخدرات للنساء // رابط أبشر توظيف أعرف أخر الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتهي اليوم الخميس 2021/01/21 فترة التسجيل على وظائف مكافحة المخدرات، عبر رابط أبشر توظيف وسوف يتم غلق رابط التسجيل فعلى كل من ترغب التسجيل المبادرة الآن، في الدخول على البوابة الإلكترونية لأبشر توظيف وتسجيل طلب التوظيف لحملة الشهادة الثانوية العامة وما فوقها، من النساء السعوديات على رتبة “جندي” التي تنطبق عليهن شروط الوظائف التي حددتها وزارة الداخلية، من خلال إعلان الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن الوظائف.

موعد أنتهاء التسجيل على وظائف مكافحة المخدرات 1442

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد أعلنت عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف للنساء من حملة الشهادة الثانوية وما يعادلها، وقالت أن التسجيل سيكون من يوم الأحد 2021/01/17 الموافق 4 جمادي الآخر 1442 هجري، حتى اليوم الخميس 2021/01/21 الموافق 8 جمادي الآخر.

خطوات التسجيل على الوظائف عبر رابط أبشر توظيف

الدخول عبر رابط البوابة الإلكترونية لأبشر توظيف. النقر على وظائف متاحة في البوابة. التقديم في الوظيفة المراد العمل بها. الموافقة على شروط وقواعد الوظائف التي سوف تسجل عليها. تسجيل بياناتك الشخصية المطلوبة في استمارة التقديم الإلكترونية. الضغط على زر حفظ الطلب وطباعته والاحتفاظ برقم الطلب.

شروط التسجيل في وظائف المخدرات من خلال رابط أبشر توظيف

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وحسنة السير والسلوك وغير محكوم عليها في أي من القضايا. في حال أن كانت المتقدمة متزوجة يجب أن يكون الزوج سعودي الجنسية والمنشأ والأصل. يجب أن تكون المتقدمة حاصلة على المؤهل المطلوب للوظائف ” الثانوية العامة أو ما يعادلها” يفضل الشهادات العليا. يجب أن تكون المتقدمة لم يسبق لها التعين في أي وظيفة عسكرية، ولم تنظم إلي إحدى المراكز أو المعاهد العسكرية سابقاً. يجب أن يكون وزن المتقدمة يتناسب مع الطول وفق اللائحة الطبية المعمول بها.

البيانات الشخصية المطلوبة في التسجيل للوظائف

يجب أن تحرص مقدمة الطلب على تسجيل استمارة التقديم الإلكترونية بدقة، خاصة في البيانات الشخصية المطلوبة منها في طلب التقديم وهي، ” رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، محل الميلاد، المنطقة التي تسكن بها، الحالة الاجتماعية “متزوجة، غير متزوجة” تليفون أحد الأقارب وتليفون الأب، تسجيل وزن المتقدمة بدقة، رقم هوية الأب، اسم الشارع والحي ورقم المبنى”.

سلم الرواتب للوظائف العسكرية

يتم أحتساب رواتب وظائف النساء في مكافحة المخدرات في الهيئة العامة لمكافحة المخدرات على سلم الرواتب العسكرية، وهو النظام المعمول به في جميع القطاعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، ويتحدد الراتب على أساس الرتبة ” جندي/ ضابط” وعلى أساس الدرجة الوظيفة، وفق الجداول المعروفة عن ذالك التصنيف.