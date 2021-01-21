إيداع المساعدة المقطوعة برقم الطلب للمستفيدين قيد المراجعة من وزارة الموارد البشرية 1442

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عمر شويل - جدة إيداع المساعدة المقطوعة 1442، ينتظر السعوديين خلال تلك الفترة الإعلان عن موعد صرف المساعدة المقطوعة من وزارة الموارد البشرية، تلك المبالغ التي يتم صرفها بشكل سنوي أو نصف سنوي وفقاً للوضع الاقتصادي للمملكة، مشيراً إلى أن مساعدة الضمان الاجتماعي تصرف فقط لمن يتطابق عليهم الشروط والمعايير التي تم وضعها بمعرفة الوزارة وبعد مراجعت الطلبات المقدمة من المستفيدين.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط التي يجب توفرها فى مستحقي مساعدت الضمان الاجتماعي وتتمثل تلك الشروط في:

أن يكون سعودي الجنسية. أن يقيم على أراضي المملكة العربية السعودية. إلا يقل عمر المستفيد عن 35 عام. إلا يمتلك المستفيد سجل تجاري بأسمه. إلا يغيب المستفيد من المساعدة المقطوعة عن السعودية ثلاثة أشهر متتالية. إلا يمتلك المستفيد عقار أو محال بأسمه. إلا يزيد راتب المستفيد عن 2000 ريال شهرياً.

الفئات التي تستحق مساعدت الضمان الاجتماعي

كما أوضحت الوزارة وبشكل رسمي الفئات التي سيتم صرف مساعدة الضمان الاجتماعي لهم وهم:

أصحاب الإعاقات الكلية أو الجزئية. السيدة الأرملة. السيدة المطلقة. المرأة التي تعيل أسرة. أسر السجناء. تصرف للرجال والنساء. الأسر التي لا تملك دخل شهري ثابت.

موعد صرف مساعدة الضمان الاجتماعي لعام 1442

لم يتم تحديد موعد ثابت لصرف مساعدة الضمان الاجتماعي للمستفيدين منها، فدائما يتم الإعلان عن موعد الصرف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبلها بفترة على موقع الوزارة، فالمساعدة المقطوعة تصرف على حسب الوضع الاقتصادي للمملكة ودائما ما يتم صرفها بشكل سنوي أو نصف سنوي.

رابط الاستعلام عن إيداع المساعدة المقطوعة برقم الطلب للمستفيدين 1442

سنوضح لكم خطوات الاستعلام عن إيداع المساعدة المقطوعة للمستفيدين منها برقم الطلب:

أولاً قوم بالدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على طلب الاستعلام.

كتابة البيانات المطلوبة.تسجيل رقم الطلب الخاص بالمستفيد.

الضغط على نتيجة الاستعلام.

وبذلك نكون قد انتهينا من عرض كل ما هو متعلق بالمساعدة المقطوعة من شروط الحصول عليها والفئات التي تستحقها، ورابط موقع الوزارة للاستعلام عن النتائج وموعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم.