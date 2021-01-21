نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عاجل وزارة الموارد ” خدمة العملاء ترد عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 // معلومات جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن طريق خدمة العملاء بها، عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 والتي بدأ الحديث يتزايد عنها خلال الفترة الماضية، وقالت أن المساعدة المقطوعة التي يتم صرفها للأسر الأقل دخلاً في داخل أراضي المملكة، أنه لا يوجد وقت مدد لصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي للعام 1442 حتى اللحظة، وطالب المواطنين بالانتظار والصبر حتى يتم العلان الرسمي من قبل الوزارة عن موعد صرفها وقال أن الحكومة تعمل على صرفها في القريب العاجل بعد مراجعتها من قبل الجهات المختصة.

معلومات عن المساعدة المقطوعة

المساعدة المقطوعة يتم صرفها بالرقم المدني بموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تمنح مكرمة المقطوعة بعد مرور عام من صرف أخر دفعة تم صرفها.

يتم تحديد قيمة المساعدة المقطوعة بناءً على عدد أفراد الأسرة وقيمة مرتب مقدم الطلب.

يجب أن يكون مقدم طلب الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي أكبر من 35 عام ميلادي.

موعد صرف المساعدة المقطوعة وشروط الصرف

أولاً لم يتم تحديد وقت معين لصرف المقطوعة حتى الآن. يتم صرف المساعدة المقطوعة بشرط أن يكون المتقدم لصرفها سعودي الجنسية. أن يكون من أصحاب الدخول المنخفضة التي لا تزيد عن 3000 ريال في الشهر. يجب أن يكون سن المتقدم لصرف المقطوعة أكبر من 35 عام. يجب أن يقدم طالب المساعدة تصديق رسمي من البنك على حسابة. يجب تقديم بيان رسمي معتمد ومختوم من جهة العمل بمفردات المرتب للموظفين.

رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تعمل وزارة الموارد البشرية السعودية من خلال موقعها الرسمي على تقديم خدماتها لكل من يتعامل معها، وتعتبر الوزارة من أهم الوزارات في السعودية وأكثرها تعاملاً بين الجمهور، وخاصة محدودي الدخل وبدأ وزارة الموارد البشرية عملها عام 1441 وكانت الوزارة مقسمة إلي وزارتين في السابق، وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل وجاء المرسوم الملكي رقم أ/ 455 ليعلن دمجهما في وزارة واحدة “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، وتعمل الوزارة وتهدف إلي تقديم خدمة ورعاية اجتماعية فعاله لكافة مواطني المملكة.