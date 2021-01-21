هيئة تقويم التعليم والتدريب: موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1442

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عمر شويل - جدة يشارك العديد من المعلمين والمعلمات في السعودية في اختبارات الرخصة المهنية 1442 من أجل الحصول على الرخصة المهنية لمن ليست لديهم الرخصة لمزاولة مهنة التدريس، وأيضاَ لمن هم يمارسون المهنة ويرغبون في تحسين مستوى الدرجة الخاص بهم، حيث تقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بعمل خطة سنوية من أجل اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين وتحسين وضع المعلمين، بالإضافة إلى إصدار الرخص المهنية لمن نجحوا في هذه الاختبارات.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد قامت خلال الفترة الماضية بفتح باب التسجيل للراغبين في الحصول على الرخصة المهنية لمزاولة مهنة التدريس، بالإضافة إلى فتح باب التسجيل لاختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات الذين يعملون بمهنة التدريس من أجل تحسين درجتهم الوظيفية.

موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين الفترة الأولى

فخلال الساعات القليلة القادمة ستبدأ اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1442 في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية عن بدء اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين بداية من يوم السبت المقبل الموافق الثالث والعشرين من شهر يناير من العام الحالي 2021، وتستمر حتى يوم السبت الموافق الثلاثين من الشهر نفسه، وهي المرحلة الأولى من اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين، حيث يتم إقامة الاختبار التخصصي خلال الفترة المذكورة لكافة المتقدمين من المعلمين والمعلمات للحصول على الرخصة المهنية لمزاولة مهنة التدريس داخل المملكة.

موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين الفترة الثانية

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أعلنت في وقت سابق عن موعد اختبار الفترة الثانية لاختبارات الرخصة المهنية، حيث سيتم إقامة الاختبار العام للمعلمين والمعلمات بداية من يوم العشرين من شهر مارس من العام الحالي 2021، وتستمر الاختبارات حتى يوم السادس والعشرين من الشهر نفسه.

موعد نتائج اختبارات الرخصة المهنية وصدور الرخصة

وبحسب ما أعلنت عنه هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية فإن نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات سيتم الاعلان عنها في يوم الثلاثين من شهر مايو 2021، حيث ستقوم الهيئة بالإعلان عن النتائج وإصدار كافة الرخص المهنية لكافة المعلمين والمعلمات الناجحين في اختبارات الرخصة المهنية.