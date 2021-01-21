طريقة استخراج بطاقة صراف الراجحي وبطاقة بدل فاقد 2021

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عمر شويل - جدة تعد طريقة استخراج بطاقة صراف الراجحي من أهم الأشياء التي يبحث عنها جميع العملاء في بنك الراجحي، حيث يمكن من خلال البطاقة القيام بالعديد من الخدمات كتسديد الفواتير وسحب وإيداع الأموال وتحويلها، وغيرها من الخدمات المصرفية، فقد أتاح بنك الراجحي لجميع عملائه إمكانية الحصول على بطاقات الصرافة الآلية بكل سهولة من خلال بعض الخطوات السهلة، وذلك بغرض تسهيل إتمام المعاملات البنكية المختلفة بدون الحاجة لزيارة فروع البنك المنتشرة بالمملكة.

طريقة استخراج بطاقة صراف الراجحي عبر موقع الراجحي 2021



أتاح مصرف الراجحي لجميع العملاء إمكانية استخراج بطاقة الصراف الآلي لأجهزة الخدمة الذاتية بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي للراجحي، حيث يمكن للعميل استخراج البطاقة بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي للمصرف، وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولاً يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي على الإنترنت.

بعد ذلك قم بالدخول إلي صفحة الحسابات والبطاقات، الظاهرة أمامك على شاشة الموقع الرئيسية.

ثم اضغط على أيقونة البطاقات الائتمانية.

ثم اضغط على خيار التقدم بطلب.

قم بإدخال جميع بيانات العميل المطلوبة في الخانات المخصصة بذلك.

قم بإدخال رقم حساب العميل في المصرف الراجحي، وعنوان البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف الجوال، واسم العميل المتقدم بالكامل.

بعد إتمام الخطوات السابقة، قم بالضغط على أيقونة إرسال.

استخراج البطاقة عبر جهاز الخدمة الذاتية

أتاح مصرف الراجحي أيضاً لجميع العملاء إمكانية استخراج بطاقة صراف الراجحي جديدة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية للمصرف والمنتشرة في جميع إنحاء المملكة العربية السعودية، ويتم ذلك بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالتوجه إلى أحد أقرب أجهزة الخدمة الذاتية التابعة لمصرف الراجحي.

اضغط على طباعة بطاقة جديدة، والتي توجد في الجزء العلوي أمامك من شاشة الجهاز.

ثم ادخل على قائمة طباعة بطاقة صراف الراجحي مدى.

قم بإدخال رقم حساب الخاص بالعميل في المصرف.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية للعميل، ثم اضغط على خيار تأكيد.

قم بإدخال الرقم السري الذي يقوم المصرف بإرساله في رسالة نصية إلى رقم الهاتف الجوال المعتمد لديه والذي قمت بإدخاله.

قم بتأكيد وضع البصمة من خلال وضع أصابعك على المكان المخصص للبصمة في الماكينة.

بعد التأكيد على بصمة العميل سوف يتم إصدار البطاقة الجديدة.

طريقة استخراج بطاقة صراف الراجحي بدل فاقد

كثير من العملاء معرضين للسرقة أو فقدان البطاقات الائتمانية الخاصة بهم في أي وقت، والتي يجب القيام به في تلك اللحظة إيقاف واستخراج بديلاً للبطاقة في أسرع وقت وفي حالة ضياع بطاقة الصراف الراجحي وفقدانها، فإنه يمكن للعميل الحصول على بطاقة بدل فاقد من خلال أجهزة الخدمة الذاتية التي يوفرها المصرف في كل أماكن متفرقة عبر المملكة، ويمكن استخراج بطاقة صراف الراجحي بدل فاقد عبر الخدمة الذاتية وذلك عبر الخطوات التالية:

أولاً يجب على العميل التوجه إلى أحد أقرب أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة السعودية.

اضغط على زر طباعة بطاقة صراف الراجحي، وذلك من خلال الجزء العلوي للشاشة الرئيسية.

قم بإدخال رقم الحساب الخاص بالعميل في مصرف الراجحي، ثم اضغط على أيقونة تأكيد.

ثم قم بإدخال رقم الهوية الوطنية للعميل على جهاز الخدمة الذاتية.

بعد ذلك سوف يقوم المصرف بإرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف الجوال المُسجل لديه من خلال صاحب الحساب.

قم بإدخال الكود المرسل في الرسالة النصية إلى الجهاز.

ثم قم بتأكد بصمة العميل.

في النهاية سوف ثم يقوم جهاز الخدمة الذاتية بطباعة البطاقة الائتمانية للعميل في نفس اللحظة.

طريقة تجديد بطاقة الصراف الراجحي عبر الصراف الآلي

يمكن الآن بكل سهولة تجديد بطاقة مصرف الراجحي من خلال أجهزة الصراف الألي التي تتبع للبنك، والتي تنتشر بشكل كبير في معظم شوارع وأحياء المملكة العربية السعودية، يمكن تحديث بطاقة الصراف بكل سهولة من خلال أجهزة الصراف الألي من خلال القيام بما يلي:

في البداية يجب التوجه إلى أقرب ماكينة صراف آلي تابعة لمصرف الراجحي.

قم بإدخال بطاقة الصراف الآلي.

ثم قم بكتابة الرقم السري.

قم بالدخول على القائمة الرئيسية التي تظهر على شاشة الماكينة.

ثم اضغط على أيقونة عمليات أخرى.

قم بإدخال جميع البيانات الخاصة بالعميل في الأماكن المخصصة لذلك، وقم بالتأكد جيدًا من صحة البيانات المدخلة.

وبعد إكمال كتابة البيانات المطلوبة، اضغط على أيقونة إرسال

في النهاية سوف يقوم المصرف بإرسال رسالة نصية لرقم الهاتف المسجل من قبل، تخبرك بنجاح إتمام عملية التحديث.

تفعيل فيزا الراجحي من الجوال

قام مصرف الراجحي بتوفير إمكانية تفعيل بطاقة صراف الراجحي من خلال الجوال لجميع العملاء الحاصلين على بطاقة الصراف الآلي للحساب الخاص بهم في المصرف، وذلك دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي فرع من فروع البنك أو تضيع أي وقت أو بذل جهد، فقط كل ما على العميل القيام به هو التوجه إلى أقرب ماكينة صراف آلي تابعة لمصرف الراجحي ومن ثم اتباع الخطوات التالية:

أولاً يجب إدخال بطاقة الصراف في المكان المخصص لها في الماكينة.

بعد ذلك يجب إدخال أي أربعة أرقام.

ثم النقر على أيقونة “الاستعلام عن الرصيد”.

بعد ذلك سوف يتم إرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف الجوال الخاص بصاحب الحساب، تحتوي الرقم السري الجديد المكون من أربعة أرقام.

بعد ذلك يجب على العميل بإدخاله والنقر على “تأكيد”، وبهذا يتم تفعيل البطاقة، ويمكن أيضاً للعميل أن يقوم بتغيير كلمة السر إلى كلمة أخري سهلة ولا يمكن نسيانها، ومن خلال بطاقة طراف الراجحي يستطيع العملاء القيام بالمعاملات المصرفية من خلال البطاقة كتسديد الفواتير وسحب وإيداع الأموال وتحويلها، وغيرها من الخدمات المصرفية.