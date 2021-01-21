رئيس نادي الخليج السيهاتي رئيسا فخريا للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان بالنرويج

دوت الخليج : حسين الحبيب

أعلنت الأمانة العامة المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي في مملكة النرويج، عن تنصيب سعادة الدكتور «عبدالله السيهاتي» من المملكة العربية السعودية رئيسًا فخريًا للمركز.

ويعتبر المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، من أكبر الهيئات والمنظمات الدولية الإنسانية في العالم، وهو هيئة مستقلة غير سياسية، طوعية لا تستهدف الربح، تعمل بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والحاصلة على موافقة السلطات النرويجية، والمسجلة بقاعدة بيانات المنظمات غير الحكومية للأمم المتحدة، ومسجلة لدى وكالة الإتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي، ويهدف المركز إلى نشر قيم السلام والتسامح والتعايش السلمي، ودعم الحقوق الإنسانية، وللمنظمة خمس مكاتب فرعية وتنسيقية في بريطانيا والأردن والعراق وليبيا ومكتب تنسيقي في فلسطين ولديه أيضًا تمثيل في 27 دولة حول عالم.

وجاء اختيار الدكتور « عبدالله السيهاتي» من قِبل الأمانة العامة للمركز العربي الأوروبي؛ تقديرًا لجهوده المضنية في العالم العربي، وكذلك لرعايته العديد من المبادرات الإنسانية والإجتماعية والثقافية والرياضية أيضاً، وآخر تلك المبادرات التي قام برعايتها وأطلقها المركز، مبادرة «معاك ياوطن» لمساندة الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا» والتي انطلقت في 16 دولة، وكذلك مبادرة «أمل وحياة» لمساندة ضحايا فيروس «كورونا» وتوفير وسائل ومستلزمات طبية لهم.

الدكتور «عبدالله السيهاتي» هو ابن مدينة سيهات، وهي مدينة تقع في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، في المملكة العربية السعودية، تخرج من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بعد حصوله على بكالوريوس الهندسة المدنية والتطبيقية، كما حاز على الدكتوراه الفخرية في الإقتصاد وإدارة الأعمال من الكلية الملكية الإيرلندية بالعاصمة دبلن، كما حصل على الدكتوراه الفخرية في العلاقات الدولية، أهتم منذ ريعانه بالرياضة حيث انضم إلى عدة ألعاب منها كرة القدم و كرة اليد و تنس الطاولة، و بدايته كانت في كرة القدم؛ حيث كان من اللاعبين المميزين في نادي النسر وهو نادي الخليج حاليًا، وكان من ضمن المجموعه التي حققت بطولات رياضية في المملكة العربية السعودية، كما نُصب ليكون رئيسًا لنادي الخليج مسبقًا، ويرأس حاليًا مجموعة شركات ( SGC)، وتمّ ترشيحه على المستوى الدولي ليكون عضوًا في الأمانة العامة للمركز العربي الأوروبي بمملكة النرويج في مطلع عام 2020م.

وللدكتور «عبدالله السيهاتي» مشوار طويل في برامج خدمة المجتمع والعمل العام، على الرغم من انطلاقه في عالم التنمية والأستثمار، حيث رعى وساهم في دعم العديد من المؤسسات الأجتماعية والإنسانية، وكذلك التعليمية منها والصحية، كما شارك أيضًا في رعاية الأندية الرياضية.

حصل «الدكتور السيهاتي» على عدة تكريمات على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي، وأهم تلك التكريمات الدولية هو منحه لقب “سفير السلام والنوايا الحسنة” للمركز العربي الأوروبي، ومنحه جائزة “صناع السلام” خلال الملتقى العربي الأوروبي للسلام العالمي، الذي انعقد في دولة الأمارات العربية المتحدة عام 2019م، كما تمّ منحه جائزة شخصية عام 2019م باعتباره من أفضل الشخصيات تأثيرًا في المجتمع، كما مُنح أيضًا جائزة للعلاقات الدولية والسلام العالمي لعام 2020م خلال المؤتمر العالمي للعلاقات الدولية بدولة الإمارات عام 2020م.

كما حصل «السيهاتي» أيضًا على جائزة السعودة بالرياض عامي 1999-2000 م، ونال تكريمًا من جمعية الأعمال والصداقة الأوروبية العربية بالعاصمة الإيرلندية دبلن عام 1999م، كما حصل على لقب سفير التراث السعودي في الهند عام 2009م، كما حصل أيضًا على جائزة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود لخدمة أعمال البر في نسختها التاسعة عام 2009م، كما تمّ تكريمه في مؤتمر الجمعيات الخيرية المعنية بالمعاقيين بالدمام عام 2009م، وحصل أيضًا ع