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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استبدال لوحات المركبات في السعودية 1442 والرسوم المقررة في المقال التالي
عمر شويل - جدة في ردٍّ جديدٍ على أحد المواطنين، عبر موقع “تويتر”، حدّدت الإدارة العامة للمرور، شروط استبدال لوحات المركبات في المملكة العربية السعودية، وفي الوقت نفسه أشارت إلى قيمة الرسوم المطلوب دفعها مقابل هذه الخدمة، حيث كان أحد المواطنين قد وجّه سؤالا إلى إدارة المرور أوضح فيه أنه يمتلك سيارتين “جيب وصني” ويضع لوحة الصني للجيب لأنها مميزة، لترد عليه الإدارة بالتفصيل، فيما يأتي ذلك على خلفية تفاعلها دائمًا مع المواطنين عبر حساباتها الرسمية، وإيضاح الأمور حتى لا يقع أي مالك مركبة في مشكلة خلال قيادته على الطرق المختلفة بالمملكة.
شروط استبدال لوحات المركبات في السعودية 1442
جاءت شروط استبدال لوحات المركبات في السعودية 1442هـ، التي ذكرتها الإدارة العامة للمرور في المملكة مؤخرًا، حيث أنها خدمة مقدمة للراغبين في تغيير لوحات سياراتهم، وذلك على النحو الآتي:
- أوضحت إدارة المرور أن عملية الاستبدال تتطلب أن يكون مالك المركبتين شخص واحد.
- كما اشترطت الإدارة الرسوم من خلال الحساب البنكي.
- أفادت إدارة المرور بأن قيمة الرسوم المطلوبة هي ٤٠٠ ريال لكل مركبة تحت خيار الاستبدال أو خيار التغيير.
- كانت إدارة المرور قد أكدت أنَّ استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة يعد مخالفة مرورية.
- إن هذه المخالفة تستوجب سداد قيمة غرامة مالية تتراوح ما بين ألف وألفي ريال سعودي، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.
كيفية تغيير رقم لوحة السيارة في المملكة إلكترونيا
وبعد معرفة شروط تغيير لوحات السيارات في المملكة العربية السعودية لشخص واحد، فإن تغيير أي رقم لوحة يتطلب إجراءات إلكترونية عبر منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، حيث جاءت طريقة تغيير رقم لوحة المركبة إلكترونيا على النحو التالي:
- يجب الدخول إلى موقع منصة أبشر الإلكترونية.
- علينا بالدخول إلى الصفحة الرئيسية.
- نضغط على “سداد المدفوعات الحكومية”.
- علينا الضغط على “تسجيل المركبات”.
- نقوم بتحديد نوع عملية الدفع.
- يجب تحديد نوع الطلب.
- نضغط على “إعادة إصدار لوحة المركبة”.
- نقوم بإدخال رقم المالك الحالي للمركبة.
- نكتب رقم تسلسل المركبة.
- علينا تحديد حساب الدفع واستكمال باقي المعلومات المطلوبة.
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