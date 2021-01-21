نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون تحويل راتب من بنك الرياض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من الأفراد عن تمويل بدون تحويل راتب من بنك الرياض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يوفر بنك الرياض العديد من الحلول المبتكرة لتوفير تمويل شخصي بدون تحويل راتب، تشمل برامج التمويل الشخصي في بنك الرياض جميع العالمين في المملكة بالقطاع الحكومي المدني والعسكري وشبه الحكومي وكذلك القطاع الخاص والمتقاعدين من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من أهم برامج التمويل تمويل بدون تحويل راتب

تمويل بدون تحويل راتب من بنك الرياض

تمويل شخصي من بنك الرياض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يوفر لك الحصول على السيولة النقدية من خلال قرض شخصي لمساندتك في تحقيق تطلعاتك وأهدافك المالية بفترات سداد تصل لـ 60 شهرًا وتمويل يصل لـ 300 ألف ريال ومتطلبات سهلة وميسرة متوافر للسعوديين فقط موظفي البنوك والشركات التابعة فقط وهامش ربح تنافسي .

شروط قرض شخصي بنك الرياض

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام للسعوديين و 22 عام للمقيمين

التمويل بدون تحويل راتب فقط لموظفي البنوك

يجب آلا تقل فترة العمل عن عام عند تقديمك للطلب

الحد الأدنى للراتب 10 ألاف ريال

أن لا تزيد التزامات العميل لدى البنك عن 33%

كيفية التقديم على تمويل بدون تحويل راتب

كل ما عليك فعله الذهاب لبنك الرياض في الفرع القريب منك وتجهيز الوثائق التالية:

تعبئة نموذج المرابحة المطلوب

شهادة تعريف بتفاصيل راتبك من جهة العمل

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية، وبطاقة إثبات الإقامة للمقيمين سارية الصلاحية.

رقم الهاتف للاستفسار : 800-124-2020

يمكن التقديم على قرض بنك الرياض بدون تحويل راتب أونلاين بالخطوات التالية:

الولوج إلى موقع بنك الرياض.

أدخل رقم بطاقة الهوية الوطنية أو رقم الإقامة

ادخل الجنسية والاسم وتاريخ الميلاد ورقم الجوال والبريد الإلكتروني والراتب والالتزامات الشهرية والمدينة والقطاع للعمل وفترة التمويل ورمز التأكيد

حاسبة التمويل بنك الرياض

يُساعدك بنك الرياض على التخطيط المالي وفقًا لاحتياجاتك الحالية وكذلك المستقبلية ومن خلال أدوات حديثة عبر شبكة الإنترنت يمكن من خلالها تحديد قيمة التمويل بكل سهولة كالتالي: