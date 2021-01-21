نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الإستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين 1442 برقم الإقامة عبر أبشر للجوازات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الملايين من المغتربين في المملكة العربية السعودية بشكل شبه يومي عن طريقة وخطوات الإستعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة بهم من خلال الموقع الرسمي لأبشر، وقد أطلقت الحكومة السعودية ووزارة الداخلية موقع ومنصة أبشر على الإنترنت لكي تكون منصة تخدم الملايين من المواطنين السعوديين والمقيمين من خلال تقديم كافة الخدمات التي يحتاجونها ولكن بشكل إلكتروني يغنيهم عن الذهاب إلى الجهات المعنية والمرور بالإجراءات الروتينية، ومن هنا اشتهرت منصة أبشر حتى أصبحت أحد أكثر المنصات الإلكترونية التي تخدم عدد كبير من المواطنين، وتقدم المنصة عشرات الخدمات الإلكترونية على الموقع الرسمي لها وكل ما يحتاجه المواطن هو الدخول للموقع واختيار الخدمة التي يريدها، ولأننا نعلم أن خدمة الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة من أهم الخدمات التي يتم الإستعلام عنها نكتب لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” طريقة الإستعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر للجوازات، فتابعونا.

الإستعلام عن صلاحية الإقامة

نسعى في موقعنا أن نوضح لكم طريقة الإستعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة بكم بطريقة مبسطة وسهلة، فقط كل ما عليكم من أجل الإستعلام اتباع الآتي:

أولاً قم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية .

. ثانياً قم بإختيار خدمة الإستعلام عن الإقامة من قائمة الخدمات الإلكترونية.

ثالثاً ادخل رقم الإقامة الخاص بك ثم الرمز المرئي.

الآن تظهر لك كافة البيانات المطلوبة عن إقامتك وتاريخ انتهائها.

ابشر للجوازات

نجحت منصة أبشر في أن تصبح المنصة الأولى في المملكة العربية السعودية حيث أنها تخدم يومياً آلاف المواطنين الذين يزورون الموقع الرسمي لها ويستعلمون عن عشرات الخدمات التي يقدمها لهم الموقع بشكل إلكتروني بسيط.