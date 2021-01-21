نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريبات عن هاتف Galaxy S21 من سامسونج.. أسعار ومواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بمواصفات رائدة، أعلنت شركة سامسونج عن هاتف Galaxy S21 وسلسلته التي تتصدرها جالاكسي إس 21 ألترا الجديد في السعر والمواصفات، وهو يعد تطويرًا للهاتف السابق من الشركة “إس 20 ألترا”، فيما تتميز النسخة الجديدة بتصميم مميز جدًا، بناءً على ما تسرب من معلومات بشأنها خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك فيما يخص الكاميرا الخلفية الرئيسية، والشاشة، وقدرة الشحن بالبطارية، وأخيرًا بالنسبة لموعد طرحه رسميًّا في الأسواق والذي من المتوقع أن يكون في شهر يناير الجاري.

مواصفات هاتف Galaxy S21 ultra

وفي السطور التالية، نكشف معكم عن أبرز مواصفات هاتف Galaxy S21 ultra الجديد، خدمة لعشاق امتلاك الهواتف الذكية من شركة سامسونج، حيث جاءت مواصفات الجوال على النحو الآتي:

تأتي الشاشة بدقة 1440p، مع معدل تحديث عال قدره 120 هيرتز بدعم من تقنية LTPO. يمتلك الهاتف البطارية بسعة 5 آلاف مللي أمبير مع دعمه للشحن السريع بقوة 25 واط والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط. يدعم أيضاً الهاتف الشحن بقدرة 45 وات. كما أن الهاتف مزود بحافات متساوية حول الشاشة. يستخدم أيضا مستشعرا بدقة 108 ميجابكسل من نوع HMD3 المحدث. فيما تدعم الكاميرات الأمامية والخلفية والسلفي وضع التصوير السينمائي بجودة عالية. الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68 حتى متر ونصف لمدة نصف ساعة. مزود بالمستشعرات الأساسية في الهواتف الذكية. خامات الهاتف تأتي بظهر من الزجاج محمي بجوريلا فيكتس مع إطار من معدن الألمونيوم. يتوفر الهاتف بذاكرة سعتها 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 لكنه في الوقت نفسه لا يدعم كارت ميموري. فيما يأتي بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت. أخيرًا، فإن شركة سامسونج، نشرت أول فيديو دعائي لسلسلة هواتفها الجديدة.

أسعار أجهزة سامسونج الجديدة 2021

هناك تسريبات تكشف عن أسعار هواتف السامسونج الجديدة المترقب نزولها في الأسواق 2021، وقد جاءت أسعار الجوال على النحو التالي: