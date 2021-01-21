توجيهات مشددة بمنع شراء الذهب الخام المستخرج من التنقيب المخالف

بلادي – الرياض :

شدد مجلس الغرف السعودية على مصانع ومعامل ومحلات الذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة، بعدم شراء الذهب الخام المستخرج من التنقيب المخالف للنظام، تجنبًا للتعرض للعقوبات المنصوص عليها.

جاء ذلك بناءً على توجيه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بعد موافقته على توصيات فريق العمل المشكَّل لدراسة انتشار عملية التنقيب عن الذهب والمعادن النفيسة من قِبل أفراد غير مرخص لهم بذلك.

حيث وجه الأمير عبدالعزيز بمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات، وتطبيق الأنظمة الصادرة بهذا الخصوص على مَن يثبت ارتكابه المخالفة.