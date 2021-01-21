‎‏”الزكاة والدخل”: صرف مكافآت ‏لأكثر من 500 مبلغ عن التهرب ‏الضريبي

بلادي – الرياض :
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها صرفت مكافآتٍ تشجيعية لـ 529 مُبلِّغا عن مخالفات التهرب الضريبي، وذلك بعد التأكد من صحة البلاغات التي قدموها، وانطباق شروط استحقاق المكافأة.
وأبانت الهيئة أنه تم صرف المكافآت خلال الفترة من سبتمبر الماضي وحتى الآن، لافتة إلى أن مخالفة عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة كانت أكثر مخالفة تم الإبلاغ عنها من قبل المستهلكين وذلك بـ 128 بلاغاً، تليها مخالفة عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بـ 82 بلاغاً، وتحصيل ضريبة أقل من النسبة الأساسية بـ 75 بلاغا.
وكشفت الهيئة عن أنها تلقت 12.4 ألف بلاغ في الفترة من سبتمبر وحتى نهاية ديسمبر، عن عددٍ من المخالفات الضريبية، كالتهرب الضريبي، وتحصيل ضريبة قيمة مضافة أعلى أو أقل من نسبة 15%، أو تحصيلها من قبل شخص غير مسجَّل، أو عدم إصدار الفواتير الضريبية أو عدم حفظها، أو عدم الاحتفاظ بالسجلات والفواتير الضريبية، أو عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة وغيرها من المخالفات.
وكانت الهيئة قد أعلنت العام الماضي تطبيق لائحة المكافآت التشجيعية للمبلّغين، والتي تنص على تقديم مكافآتٍ مالية لمن يسهم في الكشف عن مخالفات الأنظمة الضريبية بـ 2.5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال و1000 ريال كحد أدنى.
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