‎‏”الزكاة والدخل”: صرف مكافآت ‏لأكثر من 500 مبلغ عن التهرب ‏الضريبي

بلادي – الرياض :

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها صرفت مكافآتٍ تشجيعية ‏لـ 529 ‏مُبلِّغا عن مخالفات التهرب الضريبي، وذلك ‏بعد ‏التأكد من صحة البلاغات التي قدموها، وانطباق شروط استحقاق المكافأة.‏

‏ وأبانت الهيئة أنه تم صرف المكافآت خلال الفترة من سبتمبر الماضي وحتى الآن، لافتة إلى أن مخالفة عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة ‏كانت ‏أكثر مخالفة تم الإبلاغ عنها من قبل المستهلكين وذلك بـ ‏‏128 ‏بلاغاً، تليها مخالفة عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بـ ‏‏82 ‏بلاغاً، وتحصيل ضريبة أقل من النسبة الأساسية بـ 75 بلاغا‎.‎

وكشفت الهيئة عن أنها تلقت 12.4 ألف بلاغ في الفترة من ‏سبتمبر ‏وحتى نهاية ديسمبر، عن عددٍ من المخالفات الضريبية، ‏كالتهرب ‏الضريبي، وتحصيل ضريبة قيمة مضافة أعلى أو أقل من ‏نسبة ‏‏15%، أو تحصيلها من قبل شخص غير مسجَّل، أو عدم ‏إصدار ‏الفواتير الضريبية أو عدم حفظها، أو عدم الاحتفاظ ‏بالسجلات ‏والفواتير الضريبية، أو عدم وجود الرقم الضريبي على ‏الفاتورة ‏وغيرها من المخالفات.‏

وكانت الهيئة قد أعلنت العام الماضي تطبيق لائحة ‏المكافآت ‏التشجيعية للمبلّغين، والتي تنص على تقديم مكافآتٍ ‏مالية لمن ‏يسهم في الكشف عن مخالفات الأنظمة الضريبية بـ ‏‏2.5% من ‏قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ‏ريال و1000 ‏ريال كحد أدنى.‏