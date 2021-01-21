تخدم 50 ألف مستفيد جديد.. تنفيذ 9 مشروعات للمياه والصرف الصحي بالقصيم بتكلفة 360 مليوناً

بلادي – الرياض :

انتهت شركة المياه الوطنية، من تنفيذ 9 مشروعات للمياه ‏والصرف الصحي وتشغيلها خلال شهر ديسمبر الماضي، بتكلفة ‏تزيد على 360 مليون ريال، وتخدم أكثر من 50 ألف مستفيد ‏بمنطقة القصيم‎.‎

وأوضحت أن مشروعات المياه التي أنجزتها في شهر ديسمبر ‏بلغت 4 مشروعات، بتكلفة 255 مليون ريال تضمنت تنفيذ ما يزيد ‏على 430 كلم من شبكات المياه، وأكثر من 2.6 ألف توصيلة مياه ‏لخدمة 20 ألف مستفيد.

وأشارت إلى أنها انتهت في شهر ديسمبر من تنفيذ 5 مشروعات ‏للصرف الصحي بتكلفة 105 ملايين ريال، تضمنت تنفيذ ما يزيد ‏على 64 كم من شبكات الصرف الصحي، و3.9 ألف توصيلة ‏صرف صحي لخدمة 30 ألف مستفيد.

ونوهت إلى أنه من ضمن المشروعات المنفذة إنشاء منظومة ‏إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بمحافظة عنيزة ‏الذي يهدف إلى الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة ‏لاستخدامها في أعمال الري بمنطقة الغابات بشرق محافظة عنيزة.‏