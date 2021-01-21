تخدم 50 ألف مستفيد جديد.. تنفيذ 9 مشروعات للمياه والصرف الصحي بالقصيم بتكلفة 360 مليوناً

بلادي – الرياض :
انتهت شركة المياه الوطنية، من تنفيذ 9 مشروعات للمياه والصرف الصحي وتشغيلها خلال شهر ديسمبر الماضي، بتكلفة تزيد على 360 مليون ريال، وتخدم أكثر من 50 ألف مستفيد بمنطقة القصيم.
وأوضحت أن مشروعات المياه التي أنجزتها في شهر ديسمبر بلغت 4 مشروعات، بتكلفة 255 مليون ريال تضمنت تنفيذ ما يزيد على 430 كلم من شبكات المياه، وأكثر من 2.6 ألف توصيلة مياه لخدمة 20 ألف مستفيد.
وأشارت إلى أنها انتهت في شهر ديسمبر من تنفيذ 5 مشروعات للصرف الصحي بتكلفة 105 ملايين ريال، تضمنت تنفيذ ما يزيد على 64 كم من شبكات الصرف الصحي، و3.9 ألف توصيلة صرف صحي لخدمة 30 ألف مستفيد.
ونوهت إلى أنه من ضمن المشروعات المنفذة إنشاء منظومة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بمحافظة عنيزة الذي يهدف إلى الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة لاستخدامها في أعمال الري بمنطقة الغابات بشرق محافظة عنيزة.
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