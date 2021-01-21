“الصحة” تعلن تأجيل مواعيد أخذ “الجرعة الأولى” من لقاح “كورونا”؛ لمن لديهم مواعيد مسبقة

بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس)، تأجيل مواعيد أخذ “الجرعة الأولى” من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”؛ لمن لديهم مواعيد مسبقة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، إنه يمكن معرفة المواعيد الجديدة لأخذ اللقاح من خلال الرسائل النصية المرسلة، أو من خلال تطبيق صحتي.
وأضاف أنه في حال كان لدى الشخص موعد لأخذ “الجرعة الثانية” ولم تصله رسالة نصية بتغيير الموعد، فعليه الحضور في نفس الموعد المسبق الظاهر في تطبيق صحتي.
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