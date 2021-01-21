بلادي – الرياض : أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، تراجع الرقم القياسي ‏لأسعار العقارات خلال الربع الرابع من العام الماضي 2020 بنسبة 0.2%، ‏بالمقارنة بنفس الفترة من 2019. وأوضحت الهيئة أن أسعار العقارات سجلت ارتفاعاً ‏بنسبة 0.1% بالمقارنة بالربع الثالث من 2020.‏ وأوضحت المؤشرات أن القطاع السكني والذي يستحوذ على ‏‏65.4% من جملة القطاع العقاري ككل، ارتفعت أسعاره بنسبة ‏‏0.5%، فيما انخفضت في القطاع التجاري بنسبة 1.9%، وثبتت ‏الأسعار في القطاع الزراعي.‏ وبيّنت تراجع أسعار البيوت بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الثالث ‏من 2020، وكذلك الشقق والعمائر السكنية بنسبة 0.2%، فيما ‏ارتفعت الأراضي السكنية بنسبة 0.2%، وثبتت أسعار الفلل.‏

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ‏”الإحصاء”: تراجع أسعار العقارات بنسبة 0.2% خلال الربع ‏الأخير من 2020‏ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.