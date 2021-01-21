الأرصاد: درجات الحرارة ستنخفض إلى 4 درجات مئوية نهاية الأسبوع في 4 مناطق

بلادي – الرياض : كشف المركز الوطني للأرصاد عن طقس نهاية الأسبوع، مؤكدا استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة. وأضاف المركز أن درجات الحرارة ستنخفض من درجة إلى 4 درجات مئوية في منطقة الحدود الشمالية والقصيم وشمال منطقتي الرياض والشرقية. كما توقع استمرار الرياح النشطة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، داعيا الراغبين في الخروج لرحلة للبر أو البحر إلى متابعة التنبيهات التي يصدرها أو التواصل معه من خلال الرقم 988.

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