“الصحة”: التوسع بلقاح كورونا في بقية المناطق سيكون وفق الكميات الواردة

بلادي – الرياض :

أكدت وزارة الصحة أن التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح كورونا سيكون في الموعد المحدد لكل من حصل على الجرعة الأولى، مبينة أن الجدولة لمواعيد اللقاح الجديدة فقط.

وأوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبد الله عسيري، خلال حديثه لقناة العربية اليوم (الخميس)، أن عملية التوسع في اللقاح ببقية المناطق ستكون وفق الكميات الواردة من الشركة.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تدرس عددا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، كاشفاً عن شفاء كافة الحالات المصابة بكورونا المتحور والمعلن عنها سابقا.