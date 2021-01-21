بلادي – الرياض :
أكدت وزارة الصحة أن التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح كورونا سيكون في الموعد المحدد لكل من حصل على الجرعة الأولى، مبينة أن الجدولة لمواعيد اللقاح الجديدة فقط.
وأوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبد الله عسيري، خلال حديثه لقناة العربية اليوم (الخميس)، أن عملية التوسع في اللقاح ببقية المناطق ستكون وفق الكميات الواردة من الشركة.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تدرس عددا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، كاشفاً عن شفاء كافة الحالات المصابة بكورونا المتحور والمعلن عنها سابقا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الصحة”: التوسع بلقاح كورونا في بقية المناطق سيكون وفق الكميات الواردة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.