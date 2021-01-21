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عمر شويل - جدة بطاقة الهوية الوطنية، هي الوثيقة الرسمية التي تصدرها الحكومة لمواطني المملكة من أجل إثبات الشخصية والتعرف على البيانات الخاصة بالمواطن بسهولة، واليوم أصبح من الممكن إصدارها الكترونيا من خلال منصة أبشر الالكترونية دون الحاجة إلى الذهاب لأي من الجهات الرسمية، و على الرغم إتاحة استخدام الهوية الرقمية لكل مواطن سعودي، إلا أنه لم يتم فعليا إلغاء بطاقة الهوية الوطنية وحتى اليوم يمكن إصدارها من أي من مصادرها الرسمية، ونظرا لما تمثله هذه البطاقة من أهمية كبيرة فقد تم وضع بعض الشروط والضوابط في كل ما يخصها، ومنها على سبيل المثال: شروط صورة المواطنة في البطاقة، ولكونها قد أوضحت من قبل مدة صلاحية الهوية الوطنية لعدد من الفئات العمرية المختلفة، فأصبح اليوم يتم توقيع غرامة مالية على كل مواطن تأخر عن تجديدها في موعدها المحدد، واليوم نتحدث عن تصوير الهوية الوطنية من أجل إتمام العقود في المنشآت التجارية من خلال السطور التالية.

هل تصوير الهوية الوطنية في المنشآت التجارية مخالف؟ الأحوال المدنية تجيب

واليوم فقد كشفت إدارة الأحوال المدنية التابعة إلى وزارة الداخلية السعودية، من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر” عن أمرا هاما حول قيام المواطن بتصوير بطاقة الهوية الوطنية في داخل المنشآت التجارية، والذي جاء ردا على استفسار أحد المواطنين والذي تساءل فيه ، قائلا : ما هو المسموح بالنسبة للهوية الوطنية في داخل المنشآت الوطنية التجارية، من أجل إتمام العقود نسخها أو تصويرها باستخدام اللون الأبيض والأسود؟

وقد جاءت إجابة القائمين على الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، كالتالي : أن عملية تصوير الهوية الوطنية من أجل إنهاء أي إجراءات في داخل المنشآت التجارية، يعتبر من الأمور المخالفة، والتي يعاقب عليها القانون ، ولكن يسمح فقط بأن يقوم المختص بالاطلاع عليها وتدوين كافة البيانات التي يحتاج إليها ثم إعادتها مرة أخرى إلى صاحبها.

ما هو موعد تجديد الهوية الوطنية للإفلات من أي عقوبة ؟

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، بأن الموعد المناسب الذي يجب أن يسارع فيه المواطن السعودي لتجديد بطاقة الهوية الوطنية هو قبل حلول موعد تاريخ انتهائها بما لا يقل عن 180 يومًا، ويجب ملاحظة أن عملية تجديد الهوية الوطنية لا تحتاج إلى قيام صاحبها بإعادة تعبئة الاستمارة الإلكترونية الخاصة بإصدار الهوية.

ولكن هل هناك غرامة على إهمال تجديد بطاقة الهوية الوطنية بعد موعد انتهاء تاريخ صلاحيتها؟

نعم هناك غرامة مالية في حالة قيام المواطن السعودي بإهمال تجديد بطاقته، قبل موعد تاريخ انتهائها ، وهي تقدر بحوالي 100 ريال سعودي علما بأن احتساب الغرامة يبدأ منذ تاريخ انتهاء الهوية .

هل يمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية إلى الجيل الثالث ؟

أوضحت الأحوال المدنية في حالة أن تكون الهوية الوطنية مازالت صلاحيتها سارية، هي أنه لا يتم السماح للمواطن بتجديد بطاقته سارية الصلاحية إلى الجيل الثالث، الا في فترة تقدر بحوالي ١٨٠ يومًا قبل موعد انتهاء صلاحيتها.

ما هي الإجراءات اللازمة في حالة فقدان بطاقة الهوية الوطنية؟

كما كشفت وكالة وزارة الداخلية السعودية للأحوال المدنية، من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر”، عن الإجراءات التي يجب على المواطن القيام بها في حالة فقدانه لبطاقة الهوية الوطنية، كالتالي:

يقوم المواطن بالدخول من خلال حسابه الخاص على منصة أبشر الالكترونية.

يقوم المواطن بختيار خدمة ” خدماتي “.

يقوم المواطن بالضغط على أيقونة ” خدمات الأحوال المدنية ” .

يقوم المواطن بالضغط على أيقونة ” الإبلاغ عن الوثائق المفقودة” .

يقوم المواطن باختيار أيقونة ” الوثيقة المفقودة من القائمة”

يقوم المواطن بعدها بتعبئة كافة البيانات المطلوبة

يقوم المواطن بحجز موعد إلكتروني من خلال خدمة “طلب وثيقة بدل فاقد”.

يجب على المواطن أن يلتزم بالحضور في الوقت المحدد.

جدير بالذكر أن صلاحية الهوية الوطنية ، تبدأ منذ موعد إصدار البطاقة أو موعد تجديدها أو موعد استبدالها، مع ملاحظة أنه لا يجوز إطلاقا استخدام بطاقة الهوية الوطنية في عملية الرهن و يعتبر القيام برهن الهوية عملية مخالفة، تستوجب عقوبة على كلا الطرفين سواء الراهن و المرتهن.