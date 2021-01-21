بفائدة 1%| قرض بنك الرياض بقيمة 200 ألف ريال

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عمر شويل - جدة خدمات تمويلية متنوعة يقدمها مصرف alriyadh لعملائه في جميع أنحاء السعودية، حيث يمكن الحصول على قرض بنك الرياض بقيمة 200 ألف ريال سعودي بكل سهولة من خلال الدخول إلى موقع البنك على شبكة الإنترنت، وتقديم طلب بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة، فيما يأتي ذلك مساهمة ودعمًا للمواطنين الراغبين في بدء مشروع جديد، أو دعم مشروعاتهم القائمة بالفعل من أجل توسيعها واستمرارها، وهو ما يوفر فرص عمل للشباب السعودي، وفي الوقت نفسه يقوي الاقتصاد القومي للمملكة، سيما في ظل استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، التي أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل مباشر.

من مميزات بنك الرياض، أن قروضه متوافقة مع شروط وأحكام الشريعة الإسلامية، وأيضاً أن سداد تقسيطه يتم بشكل مريح مما يصل إلى حد الإعفاء ولكن في حالة وفاة الشخص المقترض، ويتميز بسهولة صرفه للمواطن الذي يتخطى عمر ال18 عام، والمقيم الذي يتخطى 22 عاما.

خطوات الحصول على قرض بنك الرياض بقيمة 200 ألف ريال

خطوات الحصول على قرض بنك الرياض بقيمة 200 ألف ريال سعودي، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، دون الحاجة إلى زيارة أي من الفروع التابعة للمصرف الذي بدأ نشاطه قبل أكثر من 60 عامًا، وذلك باتباع الآتي:

يجب الدخول إلى موقع بنك الرياض عبر شبكة الإنترنت. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. يلي ذلك النقر على خيار التمويل الشخصي أون لاين. النقر بعد ذلك على تقديم طلب التمويل الشخصي. كما يجب تسجيل البيانات المطلوبة. حفظ البيانات وإرسال الطلب.

شروط الحصول على قرض من مصرف alriyadh

بعد معرفة الخطوات التي يمكن من خلالها التقديم للحصول على تمويل بقيمة 200 ألف ريال سعودي من مصرف الرياض، فإن هناك شروطًا وضعها البنك للحصول على هذا التمويل أو غيره، حيث أن هذه الشروط جاءت على النحو التالي: