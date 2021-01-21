نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تجديد الاستمارة المطوفة رابط أبشر والشروط والمتطلبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم تجديد الاستمارة المطوفة 2021 تعتبر من أهم الخطوات التي فرضتها وازرة الداخلية السعودية على كل من يرغب في تجديد استمارة السيارة، وذلك من أجل العمل على الحد من حوادث المرور والسير، ولضمان أن جميع المركبات ليست بها أعطال، وبالتالي يتم تجنب الأعطال المفاجئة، والتي تسبب حوادث كبيرة، وسوف نتعرف على كم رسوم تجديد الاستمارة المطوبة بالإضافة إلى رابط أبشر تجديد استمارة السيارة المطوفة بالتفصيل، والتي تتطلق إجراء الفحص الدوري للمركبات.

طريقة تجديد الاستمارة المطوفة 2021

وعلى من يرغب في تجديد الاستمارة المطوفة، أن يتبع الخطوات التالية، مع العلم أنه يمكن التجديد قبل أن تنتهي استمارة السيارة السارية حاليًا بمدة لا تزيد عن 180 يوم، وتنحصر الخطوات في:

تسجيل الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية السعودية.

ومن بوابة أبشر الداخلية ستقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم النقر على تبويب خدمات الأفراد.

علينا أن نقوم باختيار خدمات المرور، وإدخال كافة البيانات المطلوبة والمتعلقة بالبيانات الشخصية، وبيانات السيارة.

ثم النقر على تبويب استعلام حتى تظهر لك السيارة التي ترغب في تجديدها.

قم بالاطلاع على البيانات حتى تتعرف على موعد التجديد.

يمكن التجديد من خلال ماكينات الصرف الآلي، بعد التعرف على الموعد المحدد للتجديد.

وذلك من خلال خدمات وزارة الداخلية.

كم رسوم تجديد الاستمارة المطوفة 2021

وقد أطلقت وزارة الداخلية من خلال إدارة المرور رسوم تجديد الاستمارة المطوفة، حيث أن التجديد للعام الواحد يستلزم سداد 150 ريال سعودي، بينما في حال سداد رسوم المكاتبة، فسوف يتم سداد 100 ريال سعودي، ورسوم الفحص تصل إلى 73 ريال سعودي.

قيمة غرامة تأخير استمارة جديد السيارة

وينبغي أن تعلم أن هناك مدة محددة عقب انتهاء استمارة تجديد السيارة، وفي حالة التأخير عن التجديد سيتم سداد غرامة مالية، وهي مائة ريال عن العام الواحد للتأخير، ويتم البدء في حسابها بعد مرور 60 يوم فقط من الانتهاء.

وحتى يتم تجديد لا بد أن يكون تأمين السيارة ساريًا، بالإضافة إلى ضرورة سداد قيمة المخالفات المستحقة على المركبة بالكامل، ويمكن السداد من خلال بوابة أبشر.