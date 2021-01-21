نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الضمان الاجتماعي الخاص بي كيف أعرفه إلكترونيًا؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل بعض المواطنين عن سؤال رقم الضمان الاجتماعي الخاص بي كيف أعرفه؟ حيث توفر المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة الضمان الاجتماعي مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين من بينها توفير رقم الضمان الاجتماعي وذلك من أجل الحصول على مبالغ الدعم من أحد البرامج الذي يشارك بها المواطن.

الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي برقم الهاتف

من خلال رقم الهاتف الخاص بالوزارة تستطيع الاستعلام عن رقمك في الضمان الاجتماعي:

تستطيع الاتصال على 8001222777، أو الاتصال من أي جوال على الرقم 0112915588.

يمكنك الاستعلام من خلال هذا الرقم ومعرفة رقمك في الضمان الاجتماعي.

معرفة رقم الضمان الاجتماعي إلكترونيا ًً

كذلك تستطيع الاستعلام عن رقمك في الضمان الاجتماعي بشكل إلكتروني من خلال موقع الوزارة لتتعرف على الرقم الخاص بك:

أولاً الدخول إلى موقع وزارة الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك ينقلك الموقع إلى قائمة “قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية”

أدخل البيانات المطلوبة منك في أماكنها بشكل صحيح.

يرسل إليك الموقع رسالة على البريد الإلكتروني بها رمز التفعيل.

قم بإدخال رمز التفعيل في المكان المخصص له على الموقع.

يعرض أمامك الموقع رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك.

كما يمكنك بعد ذلك الاستعلام هل أنت مسجل بالضمان أم لا.

كيف أعرف أني مسجل في الضمان الاجتماعي

يمكنك التعرف على هل أنت مسجل في الضمان الاجتماعي أم لا، من خلال عدد من الطرق مثل: