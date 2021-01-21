نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرور السعودي تعلن عن غرامة مخالفة ستائر نوافذ المركبات في المقال التالي
عمر شويل - جدة المرور السعودي تعلن عن غرامة مخالفة ستائر نوافذ المركبات، المرور تعلن عن غرامة مخالفة ستائر نوافذ السيارات في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الداخلية وبالتحديد هيئة المرور العامة بفرض غرامات على من يخالف قانون وضع ستائر لتغطية نوافذ السيارات والمركبات بالمملكة والتي تتسبب في حجب رؤية سائق المركبة من قبل ضابط المرور والتي تصل قيمتها إلى 300 ريال، وجاء السؤال على منصة تويتر من أحد المواطنين استفسار بشأن هل وضع الستارة الخلفية على زجاج المركبة يطبق عليه نفس الغرامة أم لا؟ والتعرف على الإجابة تابع القراءة.
غرامة ستائر المركبات 300 ريال
وقد أوضحت المرور أن أي حاجز كان سواء كان ستائر او غيره قد يتسبب في حجب رؤية رجل المرور لسائق المركبة من شأنه يضع صاحب المركبة في خطر الحصول على غرامة قيمتها 300 ريال وذلك وفقا لقانون المخالفات الفقرة 1 رقم 2، ومن جهة أخرى قامت الهيئة بمناشدة المواطنين أصحاب المركبات سرعة التوجه بتجديد تراخيص المركبات الخاصة بهم والقيام بالفحص الدوري الفني لها.
غرامة عدم تجديد رخصة القيادة
من جهة أخرى قامت هيئة المرور بالمملكة من خلال منصتها الالكترونية تويتر بتذكير مواطنيها بقيمة الغرامة المفروضة عند عدم تجديد رخص القيادة في موعدها والتي يبلغ مقدارها 100 ريال لكل سنة تأخير مع العلم انه يتم إعطاء مهلة عند انتهاء الترخيص مقدارها 60 يوم حيث يمكن تجديد الرخصة خلالها دون دفع الغرامة، كما قامت هيئة المرور بمناشدة سائقي المركبات بالالتزام بعدد من التعليمات الخاصة بالعبور الآمن:
- يجب على القائد اختيار المكان الأمثل لعبوره بعد التأكد من حركات سير المركبات من كل الاتجاهات.
- كذلك عند العبور عليك الانتباه بالمركبات القادمة من اتجاه بعيد، التركيز عند العبور، ومراعاة التحقق من كبار السن والأطفال أثناء العبور.
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