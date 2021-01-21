نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعفاء بنك التسليف 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم إليكم بنك التسليف إمكانية إسقاط القرض عن طريق رابط إعفاء بنك التسليف 1442، فقد شهدت الأوقات الأخيرة زيادة في البحث والاستعلام من خلال مواطنين المملكة العربية السعودية، عن كيفية الإسقاط إلى القروض بسبب حدوث الأزمة التي تشهدها بلدان العالم، ويعتبر بنك التنمية الاجتماعية من أهم المصارف في السعودية حيث أنه يعمل على تقديم الدعم والمساعدة إلى أبناء المملكة.

تأسيس بنك التسليف والادخار

تم إنشاء بنك التسليف السعودي أو كما يعرف باسم بنك التنمية الاجتماعية في عام 1391 هجرياً، ويعتبر هذا المصرف من أحد أهم المؤسسات في المملكة، حيث يكون له دور كبير في مساعدة المواطنين، ففي بداية إنشائه كان نشاطه معتمد على التمويل، ومع مرور الوقت أصبح يقدم الكثير من الأنشطة الأخرى، فإنه يهدف إلى مساعدة الأفراد محدودي الدخل في تقديم القروض إليهم، فيوجد قروض للزواج، وقروض خاصة بالمشاريع الصغيرة، وقروض مختصة بالترميم، وقد أعلن البنك إمكانية الحصول على إعفاء للمواطنين والأفراد المتوفين طبقاً إلي شروط محددة.

شروط ومعايير إعفاء بنك التسليف 1442

وضع بنك التسليف مجموعة من المعايير والشروط التي يجب توفرها، من أجل قبول طلب الإعفاء أو الإسقاط من القروض المقدم من المواطن السعودي، وتتمثل الشروط فيما يلي:

أن يكون الشخص المتقدم بطلب الإعفاء سعودي الجنسية.

ينبغي ألا يتجاوز عمر الشخص مقدم الطلب عن 55 سنة.

كما يجب ألا يقل عمر الشخص عن

يشترط أن يقدم الشخص جميع الأوراق والمستندات، التي تفيد عدم قدرته على تسديد القسط الشهري.

تقديم تقرير المقترض الطبي.

ملء النموذج الخاص بتقديم طلب الإعفاء.

رابط تقديم طلب إسقاط بنك التسليف

يمكنك تقديم الطلب الخاص بالإعفاء أو إسقاط القروض التابعة لبنك التسليف عن طريق الولوج إلى رابط الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التسليف السعودي وإرفاق الأوراق والمستندات التي تفيد عدم القدرة على دفع أقساط القرض، والتي تتمثل في:

صورة الهوية الوطنية للشخص المقترض.

إثبات الحالة المادية والمعيشية للشخص.

إضافة كارت العائلة.

إرفاق صورة التقرير الطبي للشخص المتقدم بطلب الإعفاء.

النقر على كلمة إرسال بعد الانتهاء من إضافة جميع الأوراق.

قد قدمنا إليكم في مقال إعفاء بنك التسليف 1442 كافة المعلومات، حول كيفية تقديم طلب لإسقاط القروض الخاصة ببنك التنمية الاجتماعية السعودي، حيث يتيح البنك إمكانية الإعفاء من القروض إذا توفرت لدى الشخص كافة الشروط.