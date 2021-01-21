تخصصي الدمام يوقع اتفاقية مع مستشفى “توام” الإماراتي

دوت الخليج – فهد بن قحل

وقع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية “صحة”، لتعزيز الجهود وتبادل الخبرات بين المنشأتين في عدة مجالات.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق تعاون مشترك في الخدمات الإكلينيكية، وإنشاء برامج زراعة الخلايا الجذعية في الإمارات العربية المتحدة، وتقديم برامج أكاديمية في التعليم والتدريب والمشاريع البحثية حيث تُعطى الأولوية لكلا المنشأتين في حضور ورش العمل والدورات التدريبية، وتقديم برامج الخدمات الإدارية اللوجستية، والتبادل المباشر في مشاريع خدمة المجتمع الخيرية والتوعوية، والدعم المتبادل للكوادر الفنية والإدارية.

وأكد المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أ. شريف عدنان عمر على أن الاتفاقية شملت تقديم البرامج الممتدة والخدمات الصحية المتكاملة من خلال التعاون المشترك وتبادل الخبرات المميزة من ذوي التخصصات النادرة لعلاج المرضى المصابين بأمراض مستعصية، والأمراض التي يتوفر العلاج المناسب لها لدى الطرف الآخر بصفة أفضل، بالإضافة إلى تعزيز برامج الجودة وتعزيز الأداء في المستشفيات والتعاون في تبادل الخبرات الفنية والادارية بما يخدم مصلحة المريض، واستحداث فعاليات مشتركه لغرض نشر التوعية والتثقيف الصحي.

والجدير بالذكر أن تخصصي الدمام قدم العديد من الإنجازات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية في مجال زراعة الخلايا الجذعية، إذ تعد خدمة الزراعة الجذعية الأفضل لمعالجة بعض الأمراض كالأورام اللمفاوية والأفضل لعلاج سرطان بلازما الدم.