الأمسية الثقافية الموسيقية

دوت الخليج – وضحى الونيس

أقامت لجنة التراث والفنون الشعبية مساء يوم الأربعاء الموافق 20/1/2021م أمسية ثقافية موسيقية بعنوان (مدارس الموسيقى في الشرق) في قاعة الفنان عبد الرحمن الحمد ” نادي السينما” بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء مع الباحث والمتخصص في علم الصوت والموسيقى الأستاذ / خليل المويل

فقد بدء الأمسية بموال موسيقي ثم تحدث بشكل عام عن الموسيقى مسترسل تفصيليا عن تكوين الموسيقى وسبب الذي ساعد في انتشارها هو التنقل، كما ذكر أن طبيعة المكان مؤثرة على الفن لأن لكل مكان هوية وبصمه للأداء فالموسيقى مصدرها الرئيسي أصوات الطبيعة فالإنسان بفضلها استطاع ان يحاكي ويصنف ويصنع الآلات فالطبل تم استوحى فكرته من نقار الخشب والناي من العصافير فالموسيقى لغة وفن اندمج ببعض العلوم كالرياضيات والفيزياء، استطاعت الموسيقى أن تحتل مكانه منذ قديم الزمان فكثير من العلماء أكدوا أن الموسيقى لها تأثير كبير على شخصية الإنسان وتستطيع تهذيبه فإذا أردت التعرف على أخلاق الشعوب استمع إلى موسيقاهم، وفي نهاية الأمسية قام الأستاذ خليل بعزف أكثر من معزوفة من عدة مدارس موسيقية معتمدا على العود دون ان يستخدم الكلمات الغنائية مما أذهل الجمهور بروعة الإحساس الذي وصل لهم فقد اختلطت مشاعر الحزن والحماس والتفاؤل والتأمل في عزفه.

لابد أن يكون للموسيقى مكان متخصص لحفظ التراث والهوية الموسيقية فالتدوين حتى لو كان وسيلة للحفظ سوف تغيب عن مسامع الأجيال الجديدة الهوية الشعبية لصعوبة تثبيتها والرجوع لها حتى لا تندثر، لذلك الدعم في مجال الموسيقى سوف يفتح فرص كثيرة لتثبيت هويتنا الشعبية والتراثية بالإضافة إلى تمسك الجيل الجديد باختيارهم المجال الذي يناسب ميولهم مع عدم خوفهم من عدم تواجد باب رزق لتكمله حياتهم.

وضحى الونيس