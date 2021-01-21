نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرامات تأخير تجديد بطاقة الهوية السعودية الصحية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة غرامة تأخير تجديد بطاقة الهوية السعودية الصحية 1442 يعتبرها موضوع غرامة تأخير تجديد بطاقة الهوية السعودية للتخصصات الصحية من أكثر الأشياء التي تشغل بها الكثير من الممارسين الصحيين، وبالتالي يدون معرفة كافة التفاصيل التي تتعلق بالتجديد، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم غرامة تأخير تجديد بطاقة الهيئة السعودية والرسوم المحددة بشكل تفصيل.

غرامة تأخير تجديد بطاقة الهيئة السعودية

تجديد بطاقة الهيئة السعودية من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من الأشخاص وبالتالي يهتمون لتجديدها بشكل دائم عند انتهاء الصلاحية حيث أكدت وزارة الصحة بالمملكة السعودية، سوف تقوم بفرض الغرامات والعقوبات عند عدم تجديد بطاقة الهيئة السعودية حيث يتم دفع قيمة الغرامة على حسب مدة التأخير التي تصل كالآتي:

من يوم 90 إلى 180 الذي يتم دفع 300 ريال

رسوم تجديد بطاقة الهيئة السعودية

تعتبر رسوم تجديد بطاقة الهيئة السعودية من أكثر الأمور الهامة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص داخل المملكة السعودية وبالتالي أكدت وزارة الصحة أن عند انتهاء البطاقة وعدم تجديدها سوف يتعرض هذا الشخص إلي مسائله قانونية والعقوبة، لهذا يجب على الجميع معرفة رسوم تجديد بطاقة الهيئة السعودية وقامت تحديد رسوم تجديد البطاقة كالآتي:

رسوم التجديد للاستشاري هي 250 ريال.

رسوم التجديد طبيب زميل هي 200 ريال.

رسوم التجديد لطبيب عام هي 160 ريال .

رسوم التجديد لطبيب نائب هي 200 ريال.

رسوم التجديد طبيب مقيم طبيب مقيم متدرب هي 160 ريال.

رسوم التجديد طبيب نائب أول 200 ريال.

رسوم التجديد أخصائي مساعد وأخصائي وأخصائي متدرب هي 120 ريال.

رسوم التجديد لاستشاري 200 ريال.

رسوم التجديد أخصائي أول هي 160 ريال.

رسوم التجديد لطبيب استشاري اسنان 250 ريال.

رسوم التجديد طبيب زميل أسنان، أو طبيب نائب، أو طبيب نائب أول هي 200 ريال .

رسوم تجديد طبيب عام، وطبيب مقيم، طبيب مقيم متدرب هي 160 ريال .

رسوم التجديد لاستشاري تمرض هي 200 ريال.

رسوم التجديد مساعد صحي وفني هي 80 ريال .

رسوم التجديد ممرض متدرب هي 120 ريال.

رسوم التجديد أخصائي تمريض أول هي 160 ريال.

رسوم التجديد أخصائي تمريض هي 120 ريال.

رسوم التجديد لرسوم استشاري صيدلة 200 ريال .

رسوم التجديد لصيدلي وصيدلي متدرب هي 120 ريال.رسوم التجديد صيدلي أول هي 160 ريال.

رسوم التجديد لمساعد صحي ومساعد طبيب أسنان هي 80 ريال.

رسوم التجديد فني ومساعد فني 80 ريال.

رسوم تأخير إعادة التسجيل من 31 إلى 90 يوما 300 ريال.

رسوم التأخير من 91 إلى 180 يوم هي 600 ريال.

رسوم تأخير إعادة التسجيل من 180 يوم وأعلى هي 600 ريال .

طريقة تجديد بطاقة الهيئة الصحية

هي الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى نظام عبر الانترنت وإضافة اسم المستخدم ثم كتابة كلمة الأسم وضغط على دخول ثم تقوم بتحديد الخدمات الإلكترونية والتسجيل المهنيين بعد ذلك تقوم بتنظيف بطاقة التسجيل المهني ثم الضغط على كلمة موافق وقم بتحميل الوثائق المحددة المطلوبة، ويمكنك تحميل البطاقة بعد ذلك تقوم بتحديد طريقة تسليم البطاقة من خلال فروع الهيئة.