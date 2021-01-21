نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الإعلان عن نتائج القدرة المعرفية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد الإعلان عن نتائج القدرة المعرفية 1442 يهتم الكثير من الأشخاص بالإعلان الإعلان عن نتائج اختبار القدرة المعرفية وهذا يتم تحديده من خلال المركز الوطني للقياس بالمملكة، وبالتالي يتم تحديد المفاضلة بين الخرجيين حتى يتمكنوا من الحصول على الوظائف الحكومية المتاحة، وبالتالي أعلن بشكل رسمي المركز الوطني للقياس عن اقتراب ظهور النتائج من خلال مقالة اليوم على موعد التسجيل في اختبار القدرات المعرفية فيها وخطوات التسجيل بالتفصيل.

موعد الإعلان عن نتائج القدرة المعرفية

تم الإعلان بشكل رسمي عن اهتمام الاختبارات في يوم 27 مارس 2021 حيث من المتوقع ظهور النتائج في نهاية آخر شهر مارس، وحتى منتصف أبريل القادم للعام الجديد 2021 حيث يساعد المركز الوطني للقياس على تهيئة المعلم متضايق بشكل أفضل حتى يتمكن من الحصول على خبرة كبيرة والاستفادة من الوظائف الحكومية، وسوف نوضح من خلال السطور القادمة خطوات التسجيل في اختبار القدرات المعرفية.

التسجيل في اختبار القدرات المعرفية 1442

تم تسجيل إمكانية التسجيل في اختبار القدرات المعرفية فيها لجميع الأشخاص وبالتالي تم تحديد يوم 10 يناير من الشهر الحالي وسوف يتم الإعلان عن ظهور النتائج، ويمكنكم التسجيل في اختبار القدرات المعرفية من خلال اتباع بعض الخطوات المحددة والمطلوب للتسجيل بشكل صحيح بالخطوات وهي كالآتي:

أولا يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس وتسجيل الدخول وإضافة البيانات المحددة منك بشكل صحيح ثم تقوم باختيار اختبار القدرة المعرفية وتحديد الموعد المناسب لأداء الاختبار ثم دفع رسوم المحدد لهذا الاختبار كما ينبغي عليك الحضور في الموعد وينتظر الجميع ظهور النتائج لم تعرض الجاهزية التي تساعدهم على الالتحاق بهذه الوظائف الحكومية ومنزلها باب الحجز مفتوح التسجيل في اختبار القدرات المعرفية حتى انتهاء اليوم الموافق 27 مايو 2021.