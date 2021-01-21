طريقة إصدار تأشيرة عاملة منزلية عبر الانترنت 2021 

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عمر شويل - جدة طريقة إصدار تأشيرات عاملة منزلية عبر الانترنت 2021 يهتم العديد من الأشخاص بمعرفة الخطوات المطلوبة لإصدار تأشيرة عمالة منزلية عبر الانترنت بشكل قانوني داخل المملكة السعودية، حيث قامت وزارة الموارد البشرية بإصدار لخدمة تأشيرة عامله منزلية، وهي من الخدمات الجديدة التي تساعد على المستفيد من الحصول على تأشيرة إلى المتوسط المنزلية من خلال بوابة مسابقة، لهذا سوف نتعرف من خلال المقال اليوم على شروط إصدار تأشيرة عاملة منزلية وطريقة إصدار تأشيرات العمل العاملة والشروط المحددة والمطلوبة للحصول على التاشيرة.

طريقة إصدار تأشيرة عاملة منزلية

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى بوابة مساند عبر الانترنت وإضافة البيانات المطلوبة للحصول على طلب إصدار تأشيرة عاملة منزلية حيث يتم دفع السعودية، وتوضيح إذا كنت مسجل فيه المؤسسة العامة للتأمينات وتحديد الحالة الوظيفية بعد ذلك تقوم بتحديد القدرة المالية والضغط على التالي ثم تضع البيانات تاشيرات العاملة المنزلية التي تريدها

ولا تتضمن الجنسية والوظيفة وتكثر الوصول ثم الضغط على التالي ثم كتابة البيانات المطلوبة منك ويفكر في المستندات المحدد للحصول على تأشيرة العاملة المنزلية ثم الضغط على كلمة الموافقة على الشروط والتعهد ثم الضغط على كلمة إرسال وبالتالي تكون من إصدار تأشيرات استقدام عاملة منزلية بالمملكة السعودية.

شروط إصدار تأشيرة عاملة منزلية

من شروط إصدار تأشيرة عاملة منزلية ينبغي أن يتوفر لديك حساب عبر بوابة أبشر الإلكترونية وأن تقوم بسداد جميع المخالفات المسجلة على هذا المواطن قبل أن تقوم بتقديم طلب الاستقدام كيف يتم سداد رسوم تأشيرة إلى عملها مع وجود مستند التعليم في لنادي لا يقل عن 5000 ريال سعودي، وكشف حساب فيها المبلغ المطلوب خلال الأشهر الأخيرة وتتأكد من سداد رسوم التأشيرة لاستقدام العمالة.