نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات طباعة تأشيرة صادرة من مساند في المقال التالي

عمر شويل - جدة طباعة تأشيرة صادرة من مساند، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاق منصة جديدة هي منصة مساند الحكومية، وهي تسهل على المواطنين التقديم على بعض الخدمات الحكومية الخاصة بوزارة الموارد البشرية مثل التقديم على عمالة وذكر حقوق العمالة وأصحاب العمل من خلال تلك المنصة، ويرغب البعض في الحصول على التأشيرة الصادرة من مساند وطباعتها وذلك ما سنوضحه.

طريقة الحصول على تأشيرة من مساند

من خلال منصة مساند الإلكترونية الحكومية يمكن الحصول على تأشيرة لمن يرغب في الاستقدام على عمل بالسعودية، وذلك يتم كالتالي:

التوجه لمنصة مساند الإلكترونية. يطلب الموقع تسجيل البيانات الخاصة بالتحقق للتأكد من جاهزية رفع الطلب مثل: التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات، دفع رسوم التأشيرة السعودية وهي 2000 ريال سعودي، نوعية إثبات القدرة المالية، حالة المتقدم الوظيفية. بعد كتابة جميع البيانات السابقة والتأكد من صحتها يتم النقر على تبويب التالي. ومن ثم يتم تسجيل بيانات التأشيرة المرادة مثل: جنسية المتقدم، الوظيفة، وتحديد نقطة وصول المتقدم. وبعد ذلك يتم النقر على التالي. يتم كتابة البيانات المتبقية من الحساب البنكي والراتب الشهري وإضافة جميع وثائق إصدار التأشيرة السعودية، ويجب أن تكون جودة تلك الوثائق واضحة. ومن ثم الضغط على زر إرسال.

كيفية طباعة تأشيرة صادرة من مساند برقم الطلب

أما عن طريقة طباعة تأشيرة من مساند باستخدام رقم الطلب فتتم كالتالي:

التوجه لمنصة مساند بشكل مباشر. تسجيل الدخول بكتابة الاسم مع الرقم السري للفرد. التوجه لاختيار التأشيرات الصادرة، ومن ثم تحديد التأشيرة المراد طبعاتها. بعد ذلك يتم كتابة بيانات التأشيرة وهي: تاريخ ميلاد المتقدم كاملًا، رقم الإقامة أو كتابة رقم الهوية، وتسجيل رقم الطلب. بعد ذلك يتم اختيار زر البحث، لتظهر التأشيرة المراد طباعتها. وبعد التحديد يتم اختيار طباعة ليتم طباعة التأشيرة.

رابط منصة مساند لطباعة التأشيرات

وسهلت وزارة التنمية الاجتماعية سهولة الحصول على التأشيرة من مساند من خلال زيارة رابط مساند لطباعة التأشيرات https://www.musaned.com.sa/ar، حتى يحصل المواطن على التأشيرة بكل سهولة.