نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتصالات السعودية تصعد بأرباحها 15.6% في الربع الرابع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي)، اليوم الخميس عن ارتفاع صافي الأرباح بالعام 2020، نحو 3.94% مقارنة بالعام السابق، بعد ارتفاع أرباح الربع الرابع بنسبة 15.6% على أساس سنوي.

وكشفت بيانات الشركة على السوق المالية السعودية "تداول"، ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى 11.09 مليار ريال في عام 2020، مقابل 10.67 مليار ريال لعام 2019.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الأرباح السنوية يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات، إلى جانب تسجيل إيرادات أخرى، ناتجة عن بيع الحصة المباشرة في شركة كريم.

وكشفت بيانات الشركة ارتقاع صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة، بالربع الرابع من عام 2020 إلى 2.68 مليار ريال مقارنة بحوالي 2.32 مليار ريال للربع المماثل من عام 2019.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح بالربع الأخير من العام إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات، إلى جانب انخفاض المصاريف التشغيلية نتيجة انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية.

وارتفعت أرباح "إس تي سي" بالربع الثالث من عام 2020، نحو 0.73%، إلى 2.77 مليار ريال، مقابل 2.75 مليار ريال للربع الثالث من 2019.