نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤتمر الإيسيسكو يوصي بضرورة تبني أفريقيا للتطبيقات الذكية في المجال الزراعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجمع المشاركون في المؤتمر الدولي حول التكنولوجيات الذكية والقدرة على الصمود من أجل زراعة مستدامة في أفريقيا -الذي عقدته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) أمس بالتعاون مع حكومة النيجر- على ضرورة توظيف التطبيقات الذكية والمبتكرة لمواجهة تدهور الأراضي في القارة السمراء، وعلى تعزيز السياحة الزراعية بأفريقيا، وريادة الأعمال بالقطاع الريفي، وبناء قدرات المجتمعات المحلية.

وأوضح بيان صادر عن الإيسيسكو اليوم أن المشاركين في المؤتمر شددوا في ختام أعمالهم على ضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي والنباتي، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي للنهوض بقطاع الزراعة، وإتاحة بيانات الأقمار الصناعية ورصد الأرض للاستفادة منها في مجال الزراعة.

وأضاف البيان أن المجتمعين ناقشوا أيضا أفضل السبل لتنفيذ المشروع الذي تطوره الإيسيسكو مع حكومة النيجر وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية من أجل مواجهة تدهور الأراضي.