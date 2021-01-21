الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسعودية 1442 برقم اللوحة أو رقم الهوية عبر موقع ابشر

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسعودية 1442، هناك الكثير من الخدمات الإلكترونية التي وفرتها المملكة العربية السعودية مؤخراً لمواطنيها، حتى ترفع عنهم العناء في التوجه إلى المصالح الحكومية المختلفة، وخدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع ابشر الإلكتروني من بين تلك الخدمات الإلكترونية التي تسهل على المواطنين الوقت الجهد المبذول للتوجه إلى إدارة المرور، وسوف نطلعكم في هذا المقال عن الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسعودية 1442.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

حرصت المملكة العربية السعودية على تسهيل الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين بها، ومن أبرز تلك الخدمات الاستعلام عن المخالفات المرورية على المركبات من خلال موقع ابشر الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية التي أطلقته الوزارة ليوفر المواطنين الكثير من الخدمات المختلفة التي يحتاج إليها المواطنين، والمخالفات المرورية لابد من معرفتها أول بأول لدفع قيمة المخالفة.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

في البداية يتم الدخول على موقع ابشر الإلكتروني.

اختيار خدمات المرور.

الضغط على الاستعلام عن المخالفات.

كتابة رقم اللوحة أو الرقم الخاص برخصة القيادة.

تسجيل البيانات المطلوبة.

الضغط على كلمة البحث عن المخالفات.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

ببعض الخطوات البسيطة والسهلة التي يمكن أن يقوم بها المواطنين في السعودية والمقيمين بها لمعرفة المخالفات المرورية من خلال رقم الهوية، وتلك الخطوات التالي:

الدخول على موقع ابشر.

الضغط على الاستعلامات الإلكترونية واختيار الاستعلام عن المرور.

الضغط على الاستعلام عن المخالفات المرورية.

كتابة رقم الهوية الخاصة بالمواطن وكتابة رمز المرور.

الضغط على كلمة عرض وستظهر كل التفاصيل الخاصة بالمخالفات المرورية.

تقديم اعتراض عن المخالفات المرورية

يمكن لأي مواطن بالمملكة العربية السعودية حق الاعتراض على المخالفات المرورية من خلال الشروط التالية: