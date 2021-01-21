نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول علي قرض العاطلين عن العمل عبر بنك التنمية الاجتماعية يصل إلي 60 الف في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول علي قرض العاطلين عن العمل عبر بنك التنمية الاجتماعية قرض العاطل على العمل من ضمن القروض التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية، وذلك بقيمة تصل إلى 60 ألف ريال سعودي ، كما أن هذا القرض كان يتوفر أيضا لمن يعانون من الظروف المعيشية الصعبة التي نمر بها أغلب الدول خلال هذه الأيام كما أن هذا البنك أيضا يعمل على تمويل المشاريع المتعددة، ويوفر بنك التنمية الاجتماعي هذا القرض لجميع الأرامل والمطلقات والأيتام كما أن هذا القرض للأسر المنتجة التي لديها عدد كبير من المشروعات، ولكن ليس لديها دخل ثابت نقوم بتوفيره لقضاء احتياجاتها تابعوا معنا شروط الحصول علي قرض العاطلين عن العمل بالخطوات.

شروط الحصول علي قرض العاطلين عن العمل

وفرة بنك التنمية الاجتماعية شروط لابد من توافرها حتى يتم الحصول على قرض العاطلين عن العمل بطريقة، مباشرة دون أي صعوبات والشروط تكون كالتالي:-

قرض العاطلين يحصل عليه بعض الأشخاص الذي توقف عن عملهم ويقدم من بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية.

من أهم الشروط أيضا أن يكون الشخص المتقدم لدي الجنسية السعودية.

ولا يوجد لديه أي جنسيات ثانية.

وأن يكون عمره أكثر من 17 عام ولكن لا يزيد عن 65 عاماً.

راتب المتقدم يجب أن لا يزيد عن 14 ألف ريال سعودي.

لا يمكن الحصول علي قرض أخر إذا كنت مديون بقرض من قبل من البنك.

ويجب أن تكون فترة السداد للقرض التي مقدم من البنك الاجتماعي لا يزيد عن خمس سنوات ويفضل أيضا أن يكون المواطن المتقدم للحصول على قرض العاطلين يكون لديه رخصة، ويفضل أيضا أن لا يوجد بها مخالفات مرورية.

ولكن لابد على الشخص المتقدم القرض العاطلين يكون لديه الضمانات الكاملة التي يقوم بطلبها البنك لكي تحصل علي القرض فورا.

أسهل طريقة تقديم طلب قرض العاطلين عن العمل

يمكنك عزيزي القارئ أن تتبع هذه الطريقة لكي تقوم بالتقديم للحصول علي قرض العاطلين عن العمل بطريقة مباشرة وصحيحة.