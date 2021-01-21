نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايبان الراجحي وطريقة استخراج رقم الحساب برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايبان الراجحي يعتبر بنك الراجحي إحدى أشهر البنوك داخل المملكة العربية السعودية والذي يقبل عليه العديد من الأفراد من داخل المملكة سواء من السكان الأصليين للمملكة أو من الوافدين المقبلين للعمل بداخلها وذلك لما يقدمه البنك من الخدمات المتميزة والتي من أهمها تمويل الراجحي العقاري بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى الهامة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة الحصول على ايبان الراجحي.

ايبان الراجحي

يبحث العديد من أصحاب الحسابات داخل بنك الراجحي عن ايبان الراجحي وذلك لمعالجة العمليات المالية الخاصة بهم وبالتالي يسهل عليهم استلام الحوالات المالية الخاصة بهم دون أي تأخير وذلك بسبب عدم التدخل اليدوي في استخدامه لذا فهو نظام دولي لتحديد الحسابات المصرفية لكل عميل.

استخراج رقم الحساب الراجحي برقم الهوية

يستطيع عملاء بنك الراجحي الحصول على رقم الحساب الخاص بهم من خلال أكثر من طريقة منها الذهاب إلى إحدى فروع البنك المتعددة الموجودة بداخل المملكة وكذلك يمكن الحصول عليه من خلال طريقة أكثر سهولة عن طريق إحدى الصرافات الآلية الخاصة ببنك الراجحي، ويمكن أيضًا الحصول عليه عن طريق بعض الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي.

الذهاب إلى أيقونة مباشر الأفراد.

تسجيل الدخول إذا كان العميل سبق له التسجيل بالموقع أو الضغط على كلمة التسجيل في الخدمات الالكترونية.

يقوم بعد ذلك العميل رقم بطاقة الصراف والرقم السري الخاص بها، وكتابة أخر سبع أرقام من الحساب الشخصي للعميل.

بعد ذلك يتم اختيار خدمات جوال الراجحي والموافقة عليها، وبعدها يتم كتابة رقم الجوال وكلمة السر.

يرسل الموقع كلمة سر على الجوال الذي تم تسجيله لتأكيد التسجيل.

يظهر بعد ذلك كل المعلومات الخاصة بحساب العميل.

كيف أعرف رقم حسابي في بنك الراجحي

يتسائل المستخدمين داخل بنك الراجحي عن طرق الحصول على ايبان الراجحي وكذلك يكثر السؤال ايبان الراجحي يبدا بكم ويتميز رقم ايبان بأنه يبدأ بحرف SA وهو يرمز إلى المملكة العربية السعودية، ويمكن الحصول على رقم ايبان عن طريق أجهزة الصراف الآلي أو من خلال كشف الحساب الخاص بالعميل ويوجد رقم ايبان بجانب رقم الحساب الأساسي للعميل.