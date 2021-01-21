نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الزكاة والدخل 4 ديسمبر الفوترة الإلكترونية إلزامية وما هي شروطها في المقال التالي

عمر شويل - جدة هيئة الزكاة والدخل تم التوضيح من خلال القائم بأعمال التحدث الرسمي للهيئة بما سوف يتم تطبيقه في ديسمبر القادم وما سوف يتم تطبيقه لخدمة الفوترة الإلكترونية وذلك في 4 ديسمبر 2021 من هذا العام وسوف تكون بشكل إلزامي لجميع الأشخاص الذين يخضعون لضريبة القيمة المضافة وتم الكشف من الهيئة والتصريح من مسئول التحدث الرسمي في أستضافة علي قناة فضائية أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تم من خلالها تحديد ما هي المتطلبات التي سوف يطبق من خلالها الفوترة وهي أن كل منشأة يكون لها نظام إلكتروني خاص بها متصل بشبكة الأنترنت ويكون بشكل فعال وأن مصلحة الزكاة ودخل وأن هذا من الشروط الأساسية الملزمة بما يخص الأمن السيبراني داخل المملكة العربية السعودية وعلي من يرغب في معرفة كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالأمر عليه أن يتصل علي رقم الهيئة أو عبر الوسائل الأخري المتاحة مثل الموقع الرسمي للهيئة .

هيئة الزكاة والدخل وما هي الشروط التي تم وضعها لنظام الفوترة الجديد الذي سوف يطبق :-

كان من ضمن شروطها لهذا النظام أن لا يكون النظام الجديد الإلكتروني ليس قابل للتلاعب . مصلحة الزكاة ودخل قالت أيضاً أنه لا بد أن يكون هناك أدوات خاصة بالكشف أذا ما كان هناك تلاعب من عدمه . الهيئة الزكاة أعلنت أيضا ً بأن النظام يجب أن يكون لديه القبول في الارتباط بأنظمة خارجية باستخدام الواجهات الخاصة ببرمجة التطبيقات فيما يخص نظام الفوترة .

الهيئة أعلنت عن من هم الأشخاص الذين يكونون ملتزمين بالفوترة الإلكترونية :-

تم التوضيح من خلال المتحدث الرسمي للهيئة بأن الأشخاص الذين سيكونون ملتزمين بهذا النظام الجديد هم جميع الأشخاص الذين لديهم الخضوع لنظام القيمة المضافة للضريبة سواء كانت شركات أو أنها مؤسسات أو غير ذلك كذلك أيضاً من سيكونون ملتزمون بهذا النظام أي شخص ليس لدية أي أرتباط بالقيمة المضافة ولكنه لكن يحتكم علي الصلاحية أو لديه أمكانية لإصدار هذه الفوترة نيابةً عن أي شخص يكون خاضع للضريبة المضافة .

الهيئة وما هي الخدمات التي تقدم من خلال الهيئة والمتاحة للجميع :-

الهيئة العامة تقدم خدمة الزكاة عبر الموقع الرسمي لها . تقدم أيضاً ضريبة الدخل علي المنشآت الأجنبية . تقدم الخدمة الخاصة بضريبة القيمة المضافة . الخدمة الأخري التي يتم تقديمها هي خدمة ضريبة السلع الانتقائية . كما تقوم الهيئة بتقدم أيضاً خدمة ضريبة الاستقطاع . تقدم الهيئة أيضاً خدمة ضريبة التصرفات العقارية . كما تشتمل الهيئة أيضاً علي تقدم الخدمات العامة .

ماهي الأنظمة المتاحة التي تقدمها الهيئة علي الموقع الرسمي للهيئة :-

الفوترة الإلكترونية متاح علي الموقع ما يخص اللائحة التنفيذية الخاصة بضريبة التصرفات العقارية . النظام الخاص اللائحة التنفيذية التي تخص جباية الزكاة . الهيئة الزكاة والدخل تتيح نظام قواعد حساب خاص بزكاة أنشطة التمويل . النظام الخاص بالمراسيم الملكية والتي تخص شان الزكاة . القواعد الخاصة بحساب الزكاة الذي يخص مكلفي التقديري . الهيئة الزكاة متاح علي موقعها أيضاً النظام الخاص اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام ضريبة الدخل . هناك أيضاً سبعة عشر نظام أخر يقدمها الموقع الرسمي بشئون الهيئة العامة للزكاة والدخل .

هيئة الزكاة والدخل قال متحدثها الرسمي عن هذا النظام الجديد الذي سوف يطبق بشكل إلزامي من شهر ديسمبر القادم أنه يتم استثناء الأشخاص الذين لا يقيمون داخل المملكة العربية السعودية ويقومون هؤلاء الأشخاص بتقديم الأنشطة أو خدمات العملاء ومقيمين داخل المملكة ولكن هؤلاء الأشخاص الغير خاضعين للنظام الضريبي في السعودية وفي الفترة القادمة لن يعتد بنظام التصوير الضوئي فيما يخص تقديم الفواتير أعتباراً من 4 ديسمبر 2021 .