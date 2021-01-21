نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن وافد في السعودية برقم الإقامة أو رقم الجواز أو رقم الحدود في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن وافد برقم الإقامة أو من خلال رقم الجواز، هي أحد أهم الاستعلامات الهامة التي يبحث عليها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية سواء من المواطن أو المقيم، فلا يحتاج الأمر الذهاب إلى مكتب العمل حتي يتم الاستعلام عن الوافد، فالكثير من الأشخاص يرغبون في معرفة تفاصيل الوافد ويتم معرفة ذلك من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال هذه الخدمة يتوفر لصاحب العمل أو المقيم الاستعلام عن الوافد والتعرف علي بيانات الإقامة وبيانات العمل الخاصة به وكذلك بيانات الكفالة التابع لها المقيم، وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن وافد برقم الإقامة أو من خلال رقم الجواز عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

الاستعلام عن وافد بالمملكة برقم هوية الإقامة

منصة أبشر الإلكترونية تعد منصة هامة لمثل هذه الاستعلامات التي تتم للجميع بسهولة دون الذهاب إلى مقر الجهة للاستعلام عن تفاصيل الوافد، ويتم الاستعلام عن وافد عبر موقع أبشر من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ببعض الخطوات البسيطة كالتالي:

يقوم كل شخص بالدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التالي: موقع الوزارة.

ثم يتم تسجيل البيانات المطلوبة للدخول إلى الموقع، ومنها يتم الدخول علي الخدمات الإلكترونية للموقع.

يتم اختيار الاستعلام عن وافد، ثم يتم تسجيل رقم الإقامة الخاصة بالوافد والجنسية التابع لها.

يتم إدخال الرمز المرئي الظاهر، ثم الضغط علي بحث، ليتم ظهور تفاصيل الوافد من حيث الاسم ورقم الهوية ومكان منشأة العمل.

الاستعلام عن وافد بالمملكة برقم الجواز أو برقم الحدود

يقوم كل شخص بالدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ثم يتم تسجيل البيانات المطلوبة للدخول إلى الموقع، ومنها يتم الدخول علي الخدمات الإلكترونية للموقع.

يتم الضغط علي بيانات فرد مقيم بالمملكة، ثم يتم تعبئة جميع البيانات المطلوبة.

يتم تسجيل رقم الجواز ثم الضغط علي بحث، لتظهر جميع التفاصيل الخاصة بالوافد.

الاستعلام عن بلاغ هروب بالمملكة

الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة هي احد الاستعلامات الهامة التي يتم البحث عنها بسهولة من خلال الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي تتم بالدخول علي قسم الخدمات الإلكترونية بالموقع، ثم يتم اختيار خدمة الاستعلام عن وافد مقيم داخل المملكة، ثم الضغط علي عرض التفاصيل لتنبثق جميع المعلومات الخاصة بالهروب وتاريخ ابتعاده عن العمل أو الإقامة الخاصة به.

الاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية عبر منصة أبشر

يمكن لأي مواطن أو مقيم داخل المملكة العربية السعودية أن يتعرف علي قيمة رصيد المدفوعات الحكومية المتبقي لكل مواطن من خلال الدخول علي موقع أبشر الإلكتروني، والدخول علي الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار رصيد المدفوعات المتبقي للخدمات الحكومية التي قام بها كل مواطن، ثم الضغط علي بحث لتظهر تفاصيل رصيد كل خدمة علي حده وإجمالي الرصيد المتبقي من المدفوعات الحكومية.