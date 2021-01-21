نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام الرهن العقاري الجديد في السعودية وشروط الحصول علي القرض العقاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام الرهن العقاري الجديد في السعودية لعام 1442وشروط الحصول علي القرض العقاري يعتبر هذا النظام خطوة من الخطوات المهمة نجو تشجيع التمويل العقاري للأشخاص في السعودية، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال حول نظام الرهن العقاري لعام 1442 والتفاصيل الخاصة بالرهن العقارية، وكيفية الحصول علي القرض من بنوك المملكة العربية السعودية .

نظام الرهن العقاري الجديد

يعرف بأنه عقد موثق تبعا أحكام الرهن العقاري . حيث يحصل المرتهن علي حق عيني علي عقار خاص به ، ويمكن للراهن ان يسبق جميع الدائنين في تحصيل الديون وذلك يكون من سعر الممتلكات التي تقع في حوزة الراهن . والتي تكون تحت مسمى ضمان للقرض ، أما إذا فشل الدائن في تسديد القرض . يصبح من حق البنك ان يبيع العقار لتحصيل الدين .

تعرف علي القرض العقاري الجديد 1442

من اجدد الأنظمة الموجودة في المملكة العربية السعودية . ويتكون هذا النظام من 46 مادة ، ويشمل ( ضمان إنشاء الرهن العقاري ، آثار الرهن لكل من الراهن ، المرتهن ،حق الغير ،حق التقدم، حق التتبع ) وبعد موافقة مجلس الوزراء مؤخرا علي صيغة النظام الجديد : أعطت مرونة لعدم ربط الرهون في نظام التسجيل العيني للعقار التي يتم تنفيذه في جميع بقاع المملكة العربية السعودية .

أهداف التمويل العقاري الجديد في المملكة العربية السعودية

يهدف إلي تحقيق الكثير من الأهداف التي سوف نتعرف عليها وهي :

العمل علي ضبط العلاقة بين الممول وبين المستفيد.

العمل علي رفع مستوى الائتمان .

توفير الضمان مقابل التمويل .

يوفر العقار للبنك ضمانة للدين دون ان يتم نقل ملكيته للمول الذي يطلق تبعا للنظام .

سيظل العقار في يد صاحبه سواء أكان هو المدين الأصلي ، أو كفيلا للمدين .

شروط الحصول علي الرهن العقاري

يوجد الكثير من الشروط للحصول علي القرض العقاري وهي كالاتي :