رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 بالسجل المدني | وزارة الموارد البشرية

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عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والذي يبحث عنه الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث تعد المساعدة المقطوعة واحدة من الأمور الهامة داخل المملكة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة لدي البعض، حيث قامت المملكة بالإعلان عن إنشاء برنامج المساعدة المقطوعة، والذي يهدف لمساعدة محدودي الدخل من الأسر السعودية ممن تأثروا بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة وفق رؤية 2030 التي تتبناها المملكة للنهوض بالأوضاع الاقتصادية للبلاد، مما يضمن لهذه الأسر حياة كريمة.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

يشهد موقع وزارة الموارد البشرية إقبالاً كبيراً من مستفيدي المساعدة المقطوعة من المواطنين السعوديين، والراغبين في التعرف على موعد إيداع المقطوعة في حساباتهم، حيث وفرت الوزارة رابط للاستعلام عن أسماء مستحقي المساعدة المقطوعة بالسجل المدني ورمز التحقيق، وذلك حتى يتعرف الجميع على الموعد المحدد للصرف الخاص به، والذي يختلف بطبيعة الحال من فرد لآخر حسب إيداع الدعم النقدي في الحسابات.

ويطالب الكثيرون خلال الفترة الحالية بتحديد موعد صرف المساعدة المقطوعة، والتي توقف صرفها منذ فترة كبيرة، مما دعي البعض للحديث عن إلغاء مقطوعة الضمان الاجتماعي، وهو الأمر الذي نفته وزارة الموارد البشرية بشكل قاطع، حيث أكدت الوزارة إلي أن برنامج المساعدة المقطوعة مستمر، ولكن لم يتم تحديد موعد الصرف حتى الآن.

ما هي شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

قامت وزارة الموارد البشرية بوضع شروط الحصول على المساعدة المقطوعة 1442، وذلك حتى يصل الدعم النقدي ضمن برنامج المساعدة المقطوعة لمستحقيه من الأسر السعودية الفقيرة، وتتلخص هذه الشروط في التالي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المستفيد عن 35 عاماً.

أن يقل دخل المستفيد عن 2000 ريال.

ألا يمتلك المستفيد سجلاً تجارياً.

ألا يغيب المستفيد عن المملكة لمدة 3 شهور متتالية.

وتكون أولوية صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي للأسر الأشد فقراً والأرامل، والذي لديها عائل مسجون.

رابط موقع وزارة الموارد البشرية

خصصت وزارة الموارد البشرية رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بالسجل المدني من خلال الموقع الرسمي للوزارة، حيث يقوم المستفيد بالدخول إلي موقع وزارة الموارد البشرية، ويقوم بكتابة البيانات التالية:

رقم السجل المدني

رمز التحقيق

الضغط على كلمه “عرض”

ويمكنكم متابعة كافة الأخبار المتعلقة بموعد صرف المساعدة المقطوعة للمستفيدين من خلال المقال عبر تحديث مستمر لكافة المستجدات، فتابعونا.