نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض تمويل كاش بهامش ربح ثابت وأكبر فترة سداد تصل إلى 30 سنة من بنك البلاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرض تمويل كاش بهامش ربح ثابت وأكبر فترة سداد تصل إلى 30 سنة هو أحد العروض التمويلية التي يقدمها بنك البلاد للأفراد داخل المملكة العربية السعودية بمبالغ تمويلية تصل إلى 5 مليون ريال سعودي بالإضافة إلى سرعة في تنفيذ طلب المنتج وإجراءات سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة لاستكمال طلب التمويل ، ويعتبر بنك البلاد واحد من أهم وأكبر البنوك الرائدة في مجال التمويل في المملكة والتي أدركت أهمية توفير منتجات تمويلية مصممة بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة والتي من شأنها تلبية جميع الاحتياجات المالية والشرائية للعملاء من كافة الشرائح الاقتصادية والعاملين في جميع القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة أيضاً.

عرض تمويل كاش بهامش ربح ثابت من بنك البلاد

يقدم بنك البلاد تمويل شخصي فوري وكاش وبهامش ربح ثابت خلال مدة التمويل ومبالغ تمويلية كبيرة تصل إلى 5 مليون ريال سعودي وفترات سداد مرنة وأقساط حتى 30 سنة، حيث صمم بنك البلاد هذا المنتج بصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة ويعتمد على المرابحة بضمان رهن العقار سواء كان أرض أو مبنى كما يتيح البنك للعميل من خلال هذا العرض الحصول على سيولة نقدية أكبر بفترات سداد أكبر تناسب جميع العملاء، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف في هذا المقال على أهم مزايا عرض تمويل الكاش المتاح لدي بنك البلاد بهامش ربح ثابت.

منتج مصمم طبق ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية في المملكة. الموافقة الفورية من البنك على طلب التمويل الشخصي. يتميز تمويل بنك البلاد أنه بضمان العقار المملوك وبهامش ربح ثابت خلال مدة التمويل. سرعة في تنفيذ طلب التمويل وإجراءات سهلة وميسرة. يقدم البنك التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة تصل إلى 5 مليون ريال سعودي. فترات سداد مرنه وأقساط ميسرة تصل حتى 25 سنة كما يمكن تمديد فترة السداد حتى 30 سنة وذلك لمستفيدي البرامج المدعومة من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية. يتيح بنك البلاد للعملاء إمكانية السداد المبكر لمبلغ التمويل.

رابط التقديم على طلب عرض تمويل بنك البلاد الكاش وكيفية احتساب هامش الربح

يمكن للأفراد الراغبين في طلب عرض تمويل بنك البلاد الكاش وبهامش ربح ثابت وممن تنطبق عليهم الشروط التي وضعها البنك عن طريق تسجيل الدخول على رابط التمويل الشخصي وتعبئة نموذج طلب المنتج بالبيانات الشخصية المطلوبة، ويقوم البنك باحتساب الربح من خلال آلية الرصيد المتناقص بحيث يوزع الربح السنوي على أساس مبلغ التمويل على أقساط شهرية ميسرة وعلى أساس قيمة الرصيد المتبقي من أصل مبلغ التمويل الشخصي.

شروط طلب عرض تمويل الكاش من بنك البلاد

عمر المتقدم يشترط ألا يقل عمر 21 سنة. يشترط أن يكون المتقدم بطلب التمويل سعودي الجنسية. يجب أن يكون الشخص المتقدم يمتلك حساب بنكي جاري لدى بنك البلاد. يشترط أن يكون المتقدم يعمل لدي جهة معتمدة لدي البنك. صافي الراتب الشهرى للمتقدم يجب ألا يقل عن 3000 ريال سعودي. مدة الخدمة في العمل يشترط ألا تقل عن شهر واحد. يشترط تحويل الراتب الشهرى للمتقدم.

الأوراق والمستندات المطلوبة