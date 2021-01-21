نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف مكافحة المخدرات برتبة جندي للنساء وموعد التقدم والشروط الواجب توافرها في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف مكافحة المخدرات، وظائف مكافحة المخدرات برتبة جندي للنساء، توفرها حاليًا وزارة الداخلية داخل المملكة العربية السعودية، حيث يمكن لكل سيدة تجد أن الشروط الخاصة بالوظيفة تنطبق عليها التقدم فورًا لأحد أقرب مديريات مكافحة المخدرات التابعة إليها، وتقديم طلب وظيفة عن طريق ملء الاستمارة الخاصة بذلك، حرصًا من حكومة المملكة العربية السعودية على الوقوف أمام المحاولات الغاشمة لنشر الفاسد من عمليات بيع وشراء جميع انواع المواد المخدرة.

وظائف مكافحة المخدرات

موعد التقديم لوظيفة مكافحة المخدرات للنساء، حدد وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية موعد تلقى طلبات التقدم لشغل رتبة جندي للنساء بوظائف مكافحة المخدرات، بداية من يوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر يناير الحالي، وحتى يوم الخميس الموافق الواحد والعشرين من شهر يناير الحالي.

شروط التقدم لوظيفة جندي نسائي لمكافحة المخدرات

يجب أن تمتلك المتقدمة شهادة باجتياز الثانوية العامة بنجاح، أو حصولها على شهادة أخرى تعدلها أو أعلى منها.

يجب أن تكون المتقدمة حاملة لجنسية المملكة العربية السعودية، ويستثني من ذلك من نشأت بخارج المملكة العربية السعودية نظرًا لعمل أحد والديها بالخارج لصالح المملكة العربية السعودية.

أن تكون المتقدمة ذات سمعة جيدة.

أن لا يكون محكوم عليها بأي أحكام جنائية.

أن تكون هويتها الوطنية مستقلة وسارية المفعول أثناء القيام بتقديم الطلب.

يجب عدم التحاق المتقدمة بأي معاهد عسكرية أو كليات حربية قبل ذلك، أو تكون شغلت أحد الوظائف الحكومية داخل المملكة العربية السعودية.

المتقدمة المتزوجة يجب أن يكون الزوج حامل لجنسية المملكة العربية السعودية.

يجب لقبول المتقدمة اجتيازها لكافة الاختبارات اللازمة للتأهيل لوظيفة جندى نسائى لمكافحة المخدرات.

مع اطيب التمنيات لكل المتقدمات بالنجاح و التوفيق والنمو والازدهار للمملكة العربية السعودية.