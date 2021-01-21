نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروع الربط مع التطبيقات العقارية عبر صندوق التنمية العقارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد صندوق التنمية العقارية من أهم الأخبار التي يبحث عنها المواطن السعودي في المملكة العربية السعودية، فقد أعلن صندوق تنمية الموارد العقارية عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إطلاقها لمشروع جديد يطلق عليه (مشروع الربط مع التطبيقات العقارية)، حيث يهدف هذا المشروع إلى تقديم العديد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها من قبل خدمة المستشار العقاري بالأرقام، ومن خلال هذا المقال نعرض لكافة متابعي موقعنا ثقفني تفاصيل مشروع الربط مع التطبيقات العقارية.

مشروع الربط مع التطبيقات العقارية:

يعد هذا المشروع من أهم المشاريع التي يسعى إليها صندوق التنمية العقارية، فهو يعد وسيلة ربط المنصات العقارية التي تقدم خدمات الوساطة العقارية بخدمات الصندوق، علماً بأن صندوق التنمية العقارية قام بالتوقيع على الاتفاقية الأولى لمشروع الربط وذلك لتفعيل خدمة الوساطة العقارية، بهدف القيام بتحسين تجربة أهالينا المستفيدين للحصول على المسكن الملائم.

أهداف مشروع الربط مع التطبيقات العقارية:

تصريح وتسهيل رحلة البحث عن المسكن الملائم. توفير أفضل 5 عروض سكنية من السوق تحسين تجربة المستفيد توفير الأمن 5 توصيات تمويلية من خدمة المستشار العقاري.

خدمة المستشار العقاري بالأرقام:

+1000000 مستفيد مسجل في التطبيق

+820000 مستفيد صدرت لهم توصيات

+640000 مستفيد جاهزين للحصول على القرض

+293000 مستفيد توجهوا للجهات التمويلية

ومن الجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية استقبل عدداً من التساؤلات وكانت أهم هذه التساؤلات من قبل الأشخاص المستفيدين، وهو كيف يمكن فك الرهن على البيت المرهون، وأوضح الصندوق أنه يتم فك الرهن من خلال اتباع بعض الخطوات التي نعرضها لكافة متابعينا عبر هذا المقال.

خطوات فك رهن البيت المرهون:

زيارة الرابط الرسمي لموقع صندوق التنمية العقارية

اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية

اختيار أيقونة فك الرهن

أن يقوم الشخص المستفيد بإدخال كافة البيانات المطلوبة عند الدخول.

إضافة كافة المستندات المطلوبة عند الدخول

ثم الضغط على أيقونة تقديم الطلب

نظام الرهن العقاري الجديد:

يهدف نظام الرهن العقاري الجديد إلى العديد من الأهداف التي يحتاج إليها المواطن السعودي ومن أهم هذه الأهداف، رفع مستوى الائتمان، تنسيق العلاقة بين الممول وبين المستفيد، وفقاً للنظام الراهن يبقى العقار لمالكه الأصلي سواء كان هو المدين الأصلي، وضرورة من يرغب في الاشتراك في نظام الرهن العقاري الجديد 1442 شروط يجب توافرها، وهذه الشروط هي: