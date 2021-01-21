نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض فورد الناغي علي فورد فيغو و فورد اسكورت في يناير بأسعار مثيره في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض فورد الناغي، من اهم العروض الموجودة بالمملكة العربية السعودية والتي جاءت لتشمل سيارات فورد والمعروفة بالمملكة والذي يستخدمها الكثير من السعوديين نظرا لان ماركة فورد معروفه عالميا ولجوده السيارة والتي تحتويه من راحه وتكنولوجيا، عروض فورد الناغي تم الإعلان عنها علي صفحه فورد الناغي عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي سوف نقوم بشرحها لكم من خلال المقالة الأتية.

عروض فورد الناغي

أعلنت شركه فورد الناغي عن إطلاقها عده عروض علي سيارات فورد والتي تبدأ من 3 يناير 2021 حتي 3 فبراير 2021 حيث شملت عروض فورد الناغي سياره فورد اسكورت امبيانتي 2020 و سياره فورد فيغو امبيانتي 2020، حيث تقدم هذه العروض بالتعاون مع البنك الأهلي التجاري حيث يمكن لأي مواطن سعودي اختيار السيارة الأنسب له وتعبئه نموذج التقسيط الخاص بالسيارة وإرساله إلي فورد الناغي وبعدها سيتم التواصل مع المواطن بسرعه وسوف يقومون بإبلاغك الخطوات التالية لاكتمال عمليه التمويل والحصول علي السيارة المرغوبة ويمكن أيضا الاستفسار عن العروض عن طريق الرقم الأتي 920011844 وسوف يقوم احد موظفي خدمه العملاء بالرد.

فورد اسكورت امبيانتي 2020

أعلنت شركه الناغي عن مواصفات سياره فورد اسكورت امبيانتي 2020 وهي:

سياره سيدان بدفع أمامي.

حجم المحرك 18.90 لتر بمعدل استهلاك الوقود 1.50 لتر.

3 أسطوانات لتوليد 123 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع جير بوكس 6 سرعات.

4 وسائد هوائيه وحساسات خلفيه ولا توجد كاميرا خلفيه.

اتصال usb ومشغل cd و 6 مكبرات صوت.

مقاعد مخمل.

عرض فورد اسكورت امبيانتي 2020

يمكن الحصول علي سياره فورد اسكورت امبيانتي 2020 بقسط شهري 799 ريال بمقدم دفعه أولي 3101 ريال وعلي مده 60 شهر.

فورد فيغو امبيانتي 2020

أعلنت شركه الناغي عن مواصفات سياره فورد فيغو امبيانتي 2020 وهي:

سياره سيدان بدفع أمامي.

حجم المحرك 18.40 لتر بمعدل استهلاك 1.50 لتر.

4 أسطوانات لتوليد 121 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع جير بوكس 6 سرعات.

2 وسائد هوائيه و مقاعد مخمل ولا يوجد حساسات ولا كاميرا خلفيه.

اتصال usb ومشغل cd و 6 مكبرات صوت.

أقفال آلية للأبواب ونوافذ كهربائيه.

عرض فورد فيغو امبيانتي 2020

يمكن الحصول علي سياره فورد فيغو امبيانتي 2020 بقسط شهري 599 ريال بمقدم دفعه أولي 1388 ريال وعلي مده 60 شهر.