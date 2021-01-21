نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف بالسجل المدني 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف نتعرف من خلال على كيفية الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف بالسجل المدني لعام 1442 هجرية، والجدير بالذكر أن بنك التسليف هو نفسه بنك التنمية الإجتماعية والذي يعتبر من أهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية التي تهتم بتمويل المواطنين من أجل المساعدة على المعيشة حيث يمنحهم القروض التي هم بحاجة إليها، ومن أهم المعلومات التي يجب معرفتها أنه تم تأسيس وإنشاء بنك التنمية الإجتماعية فى عام 1971 وبلغ رأس ماله في هذا الوقت 5 مليون ريال سعودي.

قامت المملكة العربية السعودية بإصدار العديد من القرارات لخدمة مواطني المملكة، خاصةً بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حيث تم إصدار قرار يخص الأسر المتوسطة الدخل والفقيرة، وتنص هذه القرارات أنه سوف يكون هناك إعفاء المواطنين من دفع أقساط القروض لمدة ستة أشهر، كما أنه يوجد بعض الحالات الخاصة التي سوف يتم إعفاءها نهائياً، وهذا بسبب ما أدى إليه فيروس كورونا المستجد من تدهور في الحالة الاقتصادية لكثير من الأسر المحدودة الدخل، ونحن من خلال هذا المقال سوف نقوم بتوضيح كيفية الاستعلام عن اعفاء بنك التسليف بالسجل المدني إلكترونياً عبر الإنترنت.

طريقة الاستعلام عن اعفاء بنك التنمية الاجتماعية:

يمكن الاستعلام عن اعفاء بنك التسليف بالسجل المدني إلكترونياً عبر الإنترنت بكل سهولة، ويتم ذلك من خلال عدة خطوات وهى:

التواصل مع الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لبنك التنمية الاجتماعية.

ونقوم بتسجيل الدخول على الموقع من خلال اتباع بعض الخطوات المطلوبة.

من خلال تسجيل جميع البيانات الخاصة من حيث رقم السجل المدني والاسم.

وبعد ذلك نقوم بالبحث عن خانة طلب الإعفاء والضغط عليها.

وكتابة البيانات المطلوبة والخاصة بالقرض، من حيث الإسم سواء كان لشخص واحد أو لأكثر من شخص.

وكذلك رقم الهوية وتاريخ المحفظة ومصدرها والرقم الخاص بها.

وبعد ذلك قم باستكمال كافة الخطوات وسوف تحصل على المعلومات التي تود الاستعلام عنها.

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قام بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بتقديم بعض الشروط التي يجب أن تتوفر لدى المتقدمين لطلب الإعفاء من بنك التسليف، حيث يجب تحديد نوع القرض الذي حصلت عليه والسبب في طلب القرض، كما يجب أن يتعدى المتقدم بطلب القرض عمر الخامسة والعشرين، ولا يقل عن الخامسة والخمسين، وأن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية السعودية، كما يجب أن يكون الشخص المتقدم بطلب الإعفاء لديه حالة مرضية أو يكون من كبار السن، وعند التقديم بطلب الإعفاء من القروض يجب إرفاق كافة المستندات الخاصة التي تؤكد الأحقية في الحصول على إعفاء من دفع باقي أقساط القرض، ومن هذه الشروط إحضار أوراق لإثبات الحالة المرضية، وكذلك أوراق إثبات الشخصية وغيرها من المستندات الأخرى.