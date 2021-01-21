نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعميم سد العجز ومعالجة الاحتياج 1442.. نظام التكليف للمعلمين 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث المعلمون عن سد العجز ومعالجة الاحتياج 1442 في المملكة العربية السعودية ويتم البحث عن نظام التكليف للمعلمين ، ولهذا السبب عملنا على تقديم ملخص كامل بخصوص سد العجز التعليمي وتتضمن سد العجز للتكاليف والموازنة والتكليف الكلي والتكاليف الجزئي وغيرها، كما يتضمن أيضا إجراءات التكليف وإجراءات سد العجز من المعلمين وإجراءات إدارة التعليم، حيث سيتم ذكر هذه التفاصيل في سطور هذا التقرير، رفقة بعض المعلومات الأخرى المتعلقة بحقوق وواجبات المعلم في التكليف والإجراءات المتخذة في حال لم يقوم المعلم في تنفيذها.

تعميم سد العجز ومعالجة الاحتياج 1442

يأتي أول بند في سد العجز بند المصطلحات ومن ضمنه الموازنة والتكليف الجزئي والتكليف الكامل، وفيما يلي تفاصيل كاملة حول هذا الموضوع:

التكليف: وهو تكليف العاملين في الوظائف التعليمية بالعمل في أكثر من مدرسة، وذلك من أجل أن تتم المعالجة وتحقيق مبدأ الموازنة.

ما هي الموازنة؟

تعمل الموازنة على تقليل التباين ما بين أنصبة المعلمات والمعلمين في القطاع التعليمي.

ما هو التكليف الجزئي؟

هذا البند ينص على أن يتم تكليف المعلم في أحد أيام الأسبوع أو بعضها خارج المدرسة التي يعمل بها، أو تكليفه بجزء من اليوم من أجل معالجة العجز وتحقيق الموازنة.

ما هو التكليف الكلي؟

هذا البند ينص على تشغيل المعلم خارج مدرسته بشكل تام وذلك لمعالجة العجز، وفيما يلي كامل مواد سد العجز ومصطلحاته.

ما هي إجراءات التكليف

يتم تطبيق إجراءات التكليف الجزئي رفقة الكلي على كل العاملين في الوظائف التعليمية بدون وجود لأي استثناءات بكل المعاهد والمدارس.

يضم النطاق المكاني عدة بنود وهي:

تكون إجراءات سد العجز في داخل المدرسة من ضمن صلاحيات ومهام قادة المدارس

التكليف يكون داخل القطاع ضمن المهام الخاصة بشؤون المعلمين في إدارة التعليم

أما التكليف الخارجي “خارج القطاع” من ضمن الصلاحيات الخاصة بمدير التعليم، بشرط أن يكون هناك عجز من غير الممكن سده من القطاع ذاته، بشرط أن لا تتخطى مسافة المدرستين مسافة الانتداب، وإن وصلت إلى مسافة الانتداب يتم تكليف المعلم بحسب رغبته وبدون التزامات مالية، وإن لم يرغب المعلم تتم العودة إلى اللائحة التنفيذية في الخدمة المدنية، وفيما يلي باقي إجراءات التكليف.

تعرف على إجراءات سد العجز للمعلمين خلال هذا العام الدراسي

تنقسم إلى قسمين وهما إجراءات ووظائف قائد المدرسة وإجراءات ووظائف ومهام إدارة التعليم، وفيما يلي تعريف كامل عن هذان القسمان:

تعرف على المهام والإجراءات التي تقع على قائد المدرسة:

تقع على قائد المدرسة مهام استكمال المصادر الذي تم اعتماده للمعلمين داخل المدرسة، وبحسب لوائح الوظائف التعليمية تقع أيضا على التأكيد على تشغيل الخطة الدراسية المخفضة لأي مدرسة والتي يشغلها، بشرط أن يتراوح عدد الطلاب من 40 إلى 60 طالب، في حين أن الخطة المضمومة يجب أن لا يقل طلابها عن 40 طالب يقع عليه أيضا أثناء سد العجز في الابتدائية إلى معلمي التربية الذين لم يستكمل نصابهم في التربية، أم المرحلتين المتوسطة والثانوية فإنه يشمل الحاصلين على دبلوم التربية الخاصة بعد أخذ البكالوريا بحسب تخصصه في البكالوريوس في ذات المدرسة وأيضا تكليف العاملين وشاغلي الوظائف التعليمية في المدرسة والذين تم تكليفهم ضمن التشكيل المدرسي مع مراعاة التخصصات والمؤهلات في كل من المرحلة الثانوية والمتوسطة، وفيما يلي باقي مهام قائد المدرسة.

2. مهام وإجراءات إدارة التعليم:

يقع عليها توعية الميدان بحقوق المعلم المكلف وواجباته وكذلك الآثار المترتبة على عدم القيام بتنفيذ التكليف المطلوب أو التأخر فيه

التأكد من ضمان سلامة إجراءات قادة المدارس حسب ما تم ذكره في الفقرة السابقة وما هو مدى الحاجة لتكاليف سد العجز من خارج المدارس

من مهامها أيضا سد العجز في الابتدائية ، ومن خلال المتوفر في نفس المرحلة أو في مراحل أخرى أبتداء من التخصصات المتقاربة من المدارس الأكثر وفراً من ذات الشريحة، ومن بعدها يتم البدء من الشرائح الأقرب فالأقرب

، ومن خلال المتوفر في نفس المرحلة أو في مراحل أخرى أبتداء من التخصصات المتقاربة من المدارس الأكثر وفراً من ذات الشريحة، ومن بعدها يتم البدء من الشرائح الأقرب فالأقرب من مهامها أيضا الاستفادة من الفائض الموجود في التخصصات ذات الأنصبة من بينها علم النفس وعلم الاجتماع ومكتبات التدريس في المرحلة الابتدائية وعلم الأرض، بعد أن يتم سد الاحتياج في هذه التخصصات للمرحلة الثانوية، وفيما يلي باقي مهام إدارة التعليم.

تعرف على بوابة التكليف من خلال نظام نور

يتم العمل على تنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بالتكليف عن طريق نظام نور

التكليف الجزئي والتكليف الكلي هما لسد العجز والموازنة داخل الصف المدرسي

يقوم قائد المدرسة بتحديد المعلمين الزائدين في المدارس الأعلى وفرا، وإن لم يقم قائد المدرسة باختيار المعلم الزائد يتم تلقائيا انتقال الصلاحية إلى جهة التنفيذ من أجل اختيار المعلم الزائد وفقا للمفاضلة

هامش لتكليف كافة مدارس لكافة المراحل، بما في ذلك أنواع التعليم والخطط الدراسية فيها، وفيما يلي باقي ضوابط التكليف متضمنة المواد الدراسية التي فيها عجز.

تعرف على حقوق المعلمين في التكليف

نصاب أحد المعلمين المكلفين لا يزيد عن نصاب المعلمين الآخرين في ذات التخصص في إحدى المدارس التي تم تكليفه بها

يجب أن لا يزيد عدد الحصص الدراسية على كل معلم عن “20” حصة بعد التكليف وهذا بالنسبة للمعلم والمعلم الممارس، في حين عدد الحصص الخاصة برتبة المعلم المتقدم يبلغ “18” حصة

يجب مراعاة أن لا يزيد نصاب التعليمي لأحد معلمي التربية الخاصة عن “16” حصة معلم ممارس، أما المعلم المتقدم في يجب أن لا تزيد عن “14” حصة

يتم إعفاء المكلف جزئيا في مدرستين أو أكثر ذلك من الإشراف اليومي، وكذلك حصص الانتظار والنشاط والريادة في حال بلغ نصابه في كافة المدارس “16” حصة وأكثر

في فترة الاختبارات يستمر المعلم المكلف في وظيفته وفي نفس المواعيد، كما يمكن التنسيق بخصوص ذلك بين قادة المدارس المكلف منها المعلم المرسل إليها بما يتناسب مع المصلحة التعليمية، وفيما يلي باقي حقوق وواجبات المعلم المكلف.

ماهي الإجراءات التي يتم اتخاذها عند عدم تنفيذ المعلم المكلف

يقوم قائد المدرسة باستكمال الإجراءات القانونية إن لم يقم المعلم بتنفيذ التكليف

في حال تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المعلم المكلف الذي لم ينفذ تكليفه، إرسال معاملاته إلى لجنة عدم التنفيذ المخصصة للمعلم المكلف، من أجل دراسة سبب الرفض للمعلم ومناقشة وضعه وإقرار القرار المناسب بحقه بعدها إحالته إلى الشؤون القانونية

تعمل جهة التنفيذ على سد العجز بذات الطريقة السابقة مع مراعاة مصلحة الطلاب، بشرط أن لا يتجاوز ذلك ثلاثة أيام للعمل منذ بداية رفض التكليف، وفيما يلي باقي إجراءات عدم تنفيذ التكليف.

ما هي رتب أعضاء لجنة عدم تنفيذ التكليف في إدارة التعليم

يتم تكليف ست أعضاء ومساعد مدير التعليم وتتألف من سبعة أشخاص وهم:

مساعد مدير التعليم المعني للشؤون المدرسية كرئيس للجنة ممثل عن شؤون المعلمين كأمين للجنة عضو عن شؤون المعلمين عضو عن الإشراف التربوي عضوة من الإشراف التربوي عضو ممثل للتربية الخاصة عضو من الإدارة القانونية.

ما هي مهام اللجنة عدم تنفيذ التكليف المعلمين