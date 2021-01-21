نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استخراج رخصة قيادة للنساء في السعودية وكيفية التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح من الممكن استخراج رخصة قيادة للنساء في المملكة العربية السعودية، وفي التطورات الأخيرة والتعديلات التي أدخلت على القوانين المرورية، بما يتفق والرؤية المنشودة عند حلول عام 2030، فقد تم السماح للسيدات السعوديات بامتلاك سيارة وقيادتها في الطرقات، والحصول على رخصة قيادة نظامية، وكي يتم ذلك يجب أن تتحقق عدة شروط تم وضعها في نظام المرور، لتنظيم الإجراء بداية من تقديم طلب حجز موعد في واحدة من مدارس تعليم القيادة المعتمدة، واجتياز الاختبارات والحصول على برنامج التدريب على القيادة، ثم المساعدة في استخراج الرخصة عبر الخدمات الإلكتروني لأبشر.

خطوات استخراج رخصة قيادة للنساء

يجب على أي سيدة تسعى للحصول على الرخصة التسجيل في مدرسة القيادة، وتحديد موعد للاختبار، والحصول على التدريب على يد المتخصصين، لاكتساب الوعي والمعرفة بقواعد القيادة الأمنة التي وضعتها السلطة المختصة، واهم نقطة هس شروط إدارة المرور وقيمة الرسوم المطلوبة في المدرسة، والرسوم النظامية، ويمكن التعرف على المدارس المعتمدة ومنها مدرسة جدة، وغيرها في الرياض، كما يمكن الدخول على أبشر والاستعلام عن المطلوب للحصول عليها.

اختاري احد مدارس تعليم القيادة، ويتم حجز موعد لبدء الاختبار وإجراء المقابلة وحضور المحاضرات النظرية والعملية، ثم استكمال علية محاكاة القيادة قبل التجربية العملية على سيارة دمن برنامج التدريب العملي، وتضع كل مدرسة البرنامج المناسب للمتدربات، والذي يحقق الهدف نحو اكتسابهن الخبرة في القيادة والقدرة على التعامل مع المواقف التي قد تطرأ عليهم خلال السير، بما يحقق السلامة، ويوجد شرح على مكونات السيارة الأساسية، ثم يأتي الاختبار النهائي والذي على أثر نتيجته يتم استصدار رخصة القيادة للنساء وتقدم الطلب وحدد النظام الإجراء المتبع مع من لم تجتاز الاختبار، من حيث تحديد عدد ساعات إضافية، أو التقديم مرة أخرى بعد مدة زمنية محددة.

المستندات المطلوبة

ضمن شروط الاختبار الحصول على الفحص الطبي ويكون ساري المفعول، وتحدد الجهات المعنية أماكن تنفيذ الفحص، وقد توفر بعض المدارس تلك الخدمة بمقراتها، ويجب ألا يتخطى مدة الفحص 30 يوم من تاريخ إجراؤه، ومن بين المستندات التي يجب تجزها وتقديمها، عدد 6 صور شخصية بمقاس 4×6، صةرى بطاقة الهوية أو الإقامة، الفحص الطبي.